北美台商35屆聯會洛杉磯開幕 600企業家相聚交流

北美洲台灣商會聯合總會第35屆聯席會議開幕式大合影，老中青三代企業家齊聚一堂，彰顯團結的力量。（記者張庭瑜/攝影）

北美洲台灣商會聯合總會第35屆第三次理監事實體聯席會議6月17日（週六）隆重開幕，來自多國超過600位台商出席；美國聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）、劉雲平 （Ted W. Lieu）和中華民國 僑務委員長徐佳青等嘉賓致詞，這次大會為北美地區的台商們打造了一個充滿機會和挑戰的商業交流平台。

會議在唱中華民國、美國和加拿大的國歌之後正式開始。接著，依次由吳東昇、徐佳青、楊信、田詒鴻、紀欽耀、由法國遠赴而來的黃行德等人輪流致詞。

北美洲臺灣商會聯合總會總會長吳東昇致詞，熱烈歡迎與會者和嘉賓，報告商會的年度工作，夏威夷理監事實體聯席會議的成功舉辦和重要經濟議題的推動。商會也積極參與土耳其震災的募款活動，同時致力於台灣加入稅務協議和解決雙重稅收問題。吳東昇感謝工作團隊和參與者的貢獻，並鼓勵大家持續努力推動商會的發展。

趙美心致詞，強調該商會在過去35年中通過與各領域專業人士建立聯繫，支持本地企業的發展，在醫療、零售、科技等領域創造了新機會。她提到在首都華府與台灣商會代表會面，討論了台美稅收問題。她呼籲制定解決方案，以解決台美企業在雙重稅收上的負擔。她表示，美國已與其他國家簽署了避免雙重課稅的協議，但台灣尚未達成類似的協議。因此，她也在5月份呼籲通過相應的決議案，早日解決台美雙重稅收的問題。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長指出，北美洲台灣商會聯合總會凝聚了北美洲台商。商會不僅協助台商發展事業，還致力於爭取台商權益和推動台灣與美國、加拿大的經貿關係。他強調，在過去三年中，全球受到新冠肺炎的影響，但台灣憑藉成功的防疫措施，經濟成長率在2020年分別超過3%和6%，彰顯了台灣的強勁實力。此外，商會在這段期間展現了台灣的關懷精神，捐贈了大量口罩和物資給當地的醫療機構、老人院和第一線工作人員。這些公益活動不僅為台灣帶來了更多關注，也展現了商會的社會責任。

徐佳青強調了北美洲台灣商會聯合總會在過去一年取得重要進展，特別是與美方代表簽訂的21世紀台美貿易創意協議。她提到商會通過舉辦線上論壇和數位科技活動，為會員提供專業進修機會，並在各領域專業人士間建立聯繫，支持本地企業的發展。她呼籲持續努力，促進美台關係的發展。

國會議員劉雲平和趙美心分別向台商們頒發了感謝狀，表彰他們多年來辛勤經營，發展北美地方經濟和促進美台經貿交流。他們的肯定和感謝使得台商們倍受鼓舞。

在開幕典禮上，全體代表和嘉寶拍攝了一張大合照，展現了團結和凝聚力，記錄下這次盛會上的合作和友誼。