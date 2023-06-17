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洛縣卡森市今晨重大槍案 至少八人中彈

記者丁曙／即時報導
洛杉磯縣卡森市家庭聚會重大槍擊案至少八人中彈。（Gettyimages）
洛杉磯縣卡森市家庭聚會重大槍擊案至少八人中彈。（Gettyimages）

17日（週六）凌晨在洛杉磯縣卡森（Carson）市的一個集會上發生槍擊事件，至少有 8 人中彈，警局正在搜尋槍手，並於下午1:00召開新聞發布，地點卡森警局（Carson Station），21356 S. Avalon Blvd, Carson。

據洛杉磯縣警局（LASD）消息，在17日週六凌晨時分，至少有八人在卡森的一次集會上被中槍。警員們接到電話稱，凌晨 12 點 05 分左右，阿比拉街（1500 block of Abila Street）1500 號街區發生槍擊事件。當警察趕抵現場時，發現了六名槍擊受害者，另外兩名槍擊受害者被街坊開車送往醫院。所有受害者的年齡都在16到29歲之間。

據 KTLA-TV 報導，一名女性受害者在車內中彈，其他人在人行道上中彈。 其中兩名受害者情況危急。但還沒有受害者的身份得到確認。

鄰居們告訴警局，槍擊發生時，至少有 50 人正在參加 Abila 街的家庭聚會。目前沒有人被捕，也不知道是什麼原因引發了槍擊事件。警察的調查仍在繼續。

洛杉磯縣警局新聞發佈會可以透過LASD的Instagram觀看:

https://www.instagram.com/lasdhq/

槍擊 洛杉磯 警察

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