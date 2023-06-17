陸軍官校99週年慶 南加校友高唱校歌弘揚黃埔精神

南加陸軍官校校友會舉辦99週年校慶，校友和嘉賓高唱國歌和校歌。（記者張庭瑜/攝影）

陸軍軍官學校南加州 校友會6月16日（周五）舉辦99週年校慶餐會，眾多老中青校友及一位百歲高堂齊聚，共同回憶陸軍官校的歷史，從北伐到抗戰再到保衛台灣，共同見證了母校的發展與成長。這場活動讓校友們凝聚在一起，放聲高唱校歌，弘揚和傳承黃埔精神，迎接明年百歲校慶的到來，並向母校致以最真摯的祝福。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，很榮幸參加中華民國 陸軍官校99週年校慶，該校經歷了北伐、抗戰、剿匪、保衛台灣的艱辛歷程。他希望黃埔精神能傳承下去，激勵年輕人承擔保家衛國的責任。

陸軍官校南加 州校友會會長陳百齊表示，今年99週年校慶是一座重要的里程碑，在黃埔精神激勵下，許多校友為了國家犧牲和奉獻，此次校友會活動也是為迎接百年校慶。他衷心感謝兩位九十多歲的25期學長以及其他校友的蒞臨，他鼓勵年輕學弟們能在黃埔精神引領下，繼續為國家和人民的利益而努力。

現場校友在楊震南的引領下起立唱國歌及校歌。隨後紀欽耀向官校22期李政宏、30期高啟正、31期陳馬克、41期顧穗生、王聖階頒發感謝狀，表彰他們的貢獻。此外，活動中還有熱鬧的抽獎環節，獎品有現金、紅酒等，陳百齊會長切下生日蛋糕，向母校送上生日祝福。