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陸軍官校99週年慶 南加校友高唱校歌弘揚黃埔精神

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
南加陸軍官校校友會舉辦99週年校慶，校友和嘉賓高唱國歌和校歌。（記者張庭瑜/攝影）
南加陸軍官校校友會舉辦99週年校慶，校友和嘉賓高唱國歌和校歌。（記者張庭瑜/攝影）

陸軍軍官學校南加州校友會6月16日（周五）舉辦99週年校慶餐會，眾多老中青校友及一位百歲高堂齊聚，共同回憶陸軍官校的歷史，從北伐到抗戰再到保衛台灣，共同見證了母校的發展與成長。這場活動讓校友們凝聚在一起，放聲高唱校歌，弘揚和傳承黃埔精神，迎接明年百歲校慶的到來，並向母校致以最真摯的祝福。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，很榮幸參加中華民國陸軍官校99週年校慶，該校經歷了北伐、抗戰、剿匪、保衛台灣的艱辛歷程。他希望黃埔精神能傳承下去，激勵年輕人承擔保家衛國的責任。

陸軍官校南加州校友會會長陳百齊表示，今年99週年校慶是一座重要的里程碑，在黃埔精神激勵下，許多校友為了國家犧牲和奉獻，此次校友會活動也是為迎接百年校慶。他衷心感謝兩位九十多歲的25期學長以及其他校友的蒞臨，他鼓勵年輕學弟們能在黃埔精神引領下，繼續為國家和人民的利益而努力。

現場校友在楊震南的引領下起立唱國歌及校歌。隨後紀欽耀向官校22期李政宏、30期高啟正、31期陳馬克、41期顧穗生、王聖階頒發感謝狀，表彰他們的貢獻。此外，活動中還有熱鬧的抽獎環節，獎品有現金、紅酒等，陳百齊會長切下生日蛋糕，向母校送上生日祝福。

到場校友中，有年過90歲的鄭朝新、江寵，31期校友趙雙全的年過百歲的高堂。嘉賓代表有海軍官校校友會會長陸一忠、空軍官校校友會會長莫凱勝、政治作戰學校校友會會長江天柱、國防醫學院校友會會長胡安杰、榮光會會長度若重、退伍軍人協會副理事長楊震南、大專校友會會長幸志超、大專校友會理事長黃美月、中華旗隊總監沈露茜、黃埔親友會會長謝傳佐、福樂紀念公園藝術總監邱美華、國民黨美西南支部常委鄭蓮雲、曹靜永、僑務委員江瑞瀛、于仁豪等人。

兩位90歲高齡的25期校友鄭朝新（左一）、江寵（右一）與紀欽耀（中）一同合影。（...
兩位90歲高齡的25期校友鄭朝新（左一）、江寵（右一）與紀欽耀（中）一同合影。（記者張庭瑜/攝影）
陳百齊用武士刀切下祝賀生日蛋糕，向母校送上了生日祝福。隨後，他向在場的學長學弟敬...
陳百齊用武士刀切下祝賀生日蛋糕，向母校送上了生日祝福。隨後，他向在場的學長學弟敬禮，表達對他們的尊敬和敬意。（記者張庭瑜/攝影）
紀欽耀表示，他對能參加中華民國陸軍軍官學校99週年校慶感到非常榮幸，希望黃埔精神...
紀欽耀表示，他對能參加中華民國陸軍軍官學校99週年校慶感到非常榮幸，希望黃埔精神得以傳承，並激勵年輕人勇於承擔保家衛國的責任。（記者張庭瑜/攝影）
南加陸軍官校校友們齊聚一堂高唱校歌，展現凝聚力和團結精神。（記者張庭瑜/攝影）
南加陸軍官校校友們齊聚一堂高唱校歌，展現凝聚力和團結精神。（記者張庭瑜/攝影）

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