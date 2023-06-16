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北美洲台灣商會第35屆聯會洛杉磯盛大召開

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
先前拜會華府的北美洲台灣商會聯合總會將在洛杉磯召開第35屆聯席會議。（華盛頓記者張文馨／攝影）
先前拜會華府的北美洲台灣商會聯合總會將在洛杉磯召開第35屆聯席會議。（華盛頓記者張文馨／攝影）

北美洲台灣商會聯合總會第35屆第三次理監事聯席會議，定於6月15日至6月18日在洛杉磯機場希爾頓酒店（Hilton Los Angeles Airport）隆重舉行，這次會議結合了豐富多樣的節目內容，出席嘉賓包括中華民國駐美大使蕭美琴、僑務委員長徐佳青、總統府國策顧問楊信和田詒鴻以及數位立法委員等，預計有超過600名成功企業家出席。

這次聯席會議也是北美洲台灣商會聯合總會長吳東昇上任以來的重要活動之一，去年在夏威夷舉辦了第二次理監事會議，此次活動則選址在洛杉磯機場希爾頓酒店舉行。

理監事聯席會活動6月15日開始，包括高爾夫球賽、顧問團會議和總會長歡迎晚宴等活動。6月16日舉行監事會會議和一日遊活動，晚上則舉行外交部晚宴。6月17日活動包括開幕典禮、理監事聯席會議、青商聯席會議、經濟部午宴、商務商機論壇，並選舉下一屆北美總會長、監事長和世界總會長等，以及僑委會晚宴等。屆時，僑務委員會委員長徐佳青、中華民國駐美大使蕭美琴、總統府國策顧問楊信和田詒鴻以及數位立法委員，還有多位南加州大型社團的會長和領導人都將出席。最後，在6月18日舉行北美洲台灣商會聯合總會第36屆第一次理監事會議，午宴後全體嘉和代表賦歸。

這次北美洲台灣商會聯合總會第35屆第三次理監事聯席會議，為台美人企業家和相關領域的專業人士提供了一個交流平台，促進商業合作和互利共贏。同時，也展示了北美洲台灣商會聯合總會作為一個國際性組織的影響力和重要性。

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