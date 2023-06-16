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首個全僧人樂團天台禪樂巡演洛杉磯

記者張宏/洛杉磯即時報導
歡迎晚宴現場僧侶表演小提琴。（記者張宏／攝影）
歡迎晚宴現場僧侶表演小提琴。（記者張宏／攝影）

中國佛教史上首個全僧人樂團淨慧交響樂團和黎明合唱團將於20日和21日在聖蓋博大劇院演出，南加僑界15日舉辦歡迎晚宴，主辦方世界佛教和平促進會和美國禪宗文化中心表示，南加華人社區有機會欣賞獨特的演出。

在近300名南加僑界代表出席的歡迎宴會上，湖北同鄉會前會長趙林表示，中國佛教史上首支全僧人交響樂團來到美國巡迴演出，不僅為當地華人奉獻一場難得的音樂盛宴和視聽享受，並且給廣大觀眾一次洗滌心靈和人生加持的機會。他也希望南加州各社團企業積極參與，支持「天台禪樂全球巡演」成功。在南加演出後，該樂團還會去美國其他州巡演。

僧人交響樂團成員人來自湖北省紅安縣天台寺，該寺始建於唐武德四年，距今有1400多年歷史，也是中國佛教八大宗之一天台宗的發源地。住持釋悟樂方丈2004年主持天台寺恢復重建，打造禪樂、禪茶、禪林的天台三禪文化。悟樂方丈早年畢業於武漢音樂學院，48歲出家，他將耳熟能詳的音樂與深奧佛經完美融合，創造獨樹 一幟的「天台禪樂」。2014年創立紅安天台寺佛教音樂學院，學僧全部是本寺弟子，很多是成年後開始學習音樂。

釋悟樂表示，來美國之前，他們遠赴非洲演出，之前也多次遠赴印度、尼泊爾、斯里蘭卡、毛里求斯、⻢達加斯加等地，希望能讓世界各國民眾感受佛教音樂的魅力。

美國南加華人社團聯合會、南加華人華僑聯合總會、南加華人聯合總會、美國吉林經貿文化聯合會、美中工商聯合會等社團都支持和贊助這次演出。

天台禪樂演出時間6月20日和21日晚7時30分，地點聖蓋博大劇院（320 S Mission Dr., San Gabriel, CA 91776），詳見海報。

淨慧交響樂團和黎明合唱團將於20日和21日在聖蓋博大劇院演出。（主辦方提供）
淨慧交響樂團和黎明合唱團將於20日和21日在聖蓋博大劇院演出。（主辦方提供）
中國佛教史上首支全僧人交響樂團淨慧交響樂團和黎明合唱團15日抵達南加。（記者張宏...
中國佛教史上首支全僧人交響樂團淨慧交響樂團和黎明合唱團15日抵達南加。（記者張宏／攝影）
這次來洛杉磯演出的僧人有70來人。（記者張宏／攝影）
這次來洛杉磯演出的僧人有70來人。（記者張宏／攝影）
南加僑界260人參加歡迎宴會。（記者張宏／攝影）
南加僑界260人參加歡迎宴會。（記者張宏／攝影）

南加 華人 交響樂

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