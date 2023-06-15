走線生活落差大 後悔想回家?中領館這麼說...

中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

近期中國社交媒體掀起了一股走線客輿論潮，越來越多的走線人來到洛杉磯 ，期盼著美好的生活開始，而現實卻是大批人滯留在蒙市的丁胖子廣場，苦苦尋求工作機會，夢想還沒有開始就結束了。

正值走線人現象與媒體大篇幅報導之際，中國駐洛杉磯總領館6月9日發布公告：近期，有中國公民通過非正常途徑入境美國，遺失個人護照。其中不少人因無有效身份證件、無在美合法身份、無經濟收入，在當地生活困難，或來美後實際情況遠低預期，迫於無奈選擇回國，向總領館申辦護照、旅行證。

中國走線客在美國邊境被逮捕。（取材自CBP推特）

駐洛杉磯總領館提醒領區中國公民：一、持有效中國護照、美國簽證 通過合法途徑來美，確保來美目的與所持簽證種類一致，避免發生入境受阻等問題。二、中華人 民共和國護照是中國公民出入國境和在國外證明國籍與身份的證件，應注意妥善保管。如護照遺失，應及時報警，並向總領館申請補發。三、中華人民共和國旅行證是代替護照使用的國際旅行證件。臨時來美的中國公民，若護照遺失、被盜搶、損毀、過期但又急於回國，可申請辦理旅行證。四、請注意留存護照、旅行證複印件，以備不時之需。護照、旅行證辦理須知請詳見總領館網站護照旅行證專欄：http://losangeles.china-consulate.gov.cn/lszj/hzlxz/。

本報記者從丁胖子廣場連江職業介紹所的陳老闆了解到，目前確實有些人想回國，如果他們持有中國護照，只要買機票就能回國。但如果沒有護照，則需要向大使館申請補發護照或旅行證。

律師許俊良表示，通常來講目的會決定一切，如果這些無證客是為了尋求庇護，無論成不成功，理念上已經背離了中國，中國就有理由拒絕這一申請，哪怕能成功回去，多半也不會允許他們再出來。一般來說，只要有材料能證明他們是中國公民，哪怕他們是偷渡過來的，中美雙方都不會阻攔他們回中國。而針對補辦事宜，旅行證一般都是給臨時旅遊或者短期使用，一般只會給真正需要緊急處理的人補辦（比如護照被偷或者丟失）。走線客想回國，拿到護照的可能性較小，一般給補辦旅行證就足夠。

點擊關注更多「U視頻」精彩內容