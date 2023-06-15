走線生活落差大 後悔想回家?中領館這麼說...
近期中國社交媒體掀起了一股走線客輿論潮，越來越多的走線人來到洛杉磯，期盼著美好的生活開始，而現實卻是大批人滯留在蒙市的丁胖子廣場，苦苦尋求工作機會，夢想還沒有開始就結束了。
正值走線人現象與媒體大篇幅報導之際，中國駐洛杉磯總領館6月9日發布公告：近期，有中國公民通過非正常途徑入境美國，遺失個人護照。其中不少人因無有效身份證件、無在美合法身份、無經濟收入，在當地生活困難，或來美後實際情況遠低預期，迫於無奈選擇回國，向總領館申辦護照、旅行證。
駐洛杉磯總領館提醒領區中國公民：一、持有效中國護照、美國簽證通過合法途徑來美，確保來美目的與所持簽證種類一致，避免發生入境受阻等問題。二、中華人民共和國護照是中國公民出入國境和在國外證明國籍與身份的證件，應注意妥善保管。如護照遺失，應及時報警，並向總領館申請補發。三、中華人民共和國旅行證是代替護照使用的國際旅行證件。臨時來美的中國公民，若護照遺失、被盜搶、損毀、過期但又急於回國，可申請辦理旅行證。四、請注意留存護照、旅行證複印件，以備不時之需。護照、旅行證辦理須知請詳見總領館網站護照旅行證專欄：http://losangeles.china-consulate.gov.cn/lszj/hzlxz/。
本報記者從丁胖子廣場連江職業介紹所的陳老闆了解到，目前確實有些人想回國，如果他們持有中國護照，只要買機票就能回國。但如果沒有護照，則需要向大使館申請補發護照或旅行證。
律師許俊良表示，通常來講目的會決定一切，如果這些無證客是為了尋求庇護，無論成不成功，理念上已經背離了中國，中國就有理由拒絕這一申請，哪怕能成功回去，多半也不會允許他們再出來。一般來說，只要有材料能證明他們是中國公民，哪怕他們是偷渡過來的，中美雙方都不會阻攔他們回中國。而針對補辦事宜，旅行證一般都是給臨時旅遊或者短期使用，一般只會給真正需要緊急處理的人補辦（比如護照被偷或者丟失）。走線客想回國，拿到護照的可能性較小，一般給補辦旅行證就足夠。
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