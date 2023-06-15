丟包走線客 民主黨批卑劣 共和黨怪聯邦

德州於14日下午將包括兒童在內的40多名非法移民轉移至洛杉磯市，引發南加州華人社區熱議。（美聯社）

繼佛州本月向加州遣送移民後，德州 又於14日下午將包括兒童在內的40多名非法移民 用巴士轉移至洛杉磯 市區，引發各界熱議。

洛市市長貝斯（Karen Bass）第一時間猛烈抨擊共和黨領導人將非法移民作為「人球」踢開，並稱「一位美國民選官員正在他廉價的政治遊戲中將人作為棋子，這是可惡的。」而德州的共和黨州長艾伯特（Greg Abbott）則為這一舉措辯稱，因為民主黨總統拜登的邊境政策，德州才「不堪重負」，不得已開始向其他城市發送「移民巴士」。

就在6月9日，洛杉磯市議會以12比0票通過決議案將洛杉磯定為「庇護城市」，這將涉及一系列對非法移民的保護政策，如禁止詢問或收集有關個人移民身份的信息；禁止從事與個人移民身份有關的調查或執法；禁止移民當局在未經有效搜查或逮捕的情況下進入任何非公共區域等。

洛杉磯縣民主黨秘書長李天薇（Olivia Lee）表示，德州州長艾伯特的「卑劣」政治手法令人恐怖、可憎和不負責任。以人的生命為賭注謀取政治利益是不人道和不符合美國價值觀的行為。 「我們選出的領導人，應該捍衛基本人類道德、負責任的治理和公民權利，而不應該表演各種政治戲劇。洛杉磯市有足夠的能力為有需要的人提供人道支援。」

共和黨資深顧問、民選官員協會創辦人黃趙企晨則認為，安頓非法移民並不是德州或者某幾個州的責任，人們不應該抱怨這些處在前線的地區。移民政策是自上而下的政策，它影響著整個社會的運作，整個美國都應共同分擔責任。而作為庇護城市的洛杉磯，自然成為這些非法移民的目的地。她同時表示，美國移民政策應該保守一些，雖然她非常歡迎更多人來美國，但希望是以合法的方式移民美國。不過，她強調，雖然對目前的移民政策不贊成，但是這些人既然來了，政府就應該設法照顧他們，特別是小孩子。

曾在洛杉磯對非法移民提供人道主義救助的葉女士表示，她對國家層面執行寬鬆的邊境政策不予評價。但是，既然「放人進來」，政府就應妥善安置善後，而絕不應該像現在這樣，進來就不管了，或者在各州之間「踢皮球」。

根據海關與邊境巡邏隊 (CBP) 的數據，自拜登上任以來，已有超過510萬移民在從墨西哥非法進入美國後被拘留。其中約有 200 萬已被釋放到美國。 5月，允許快速驅逐非法移民的川普時代政策「Title 42」到期，拜登政府用新規定取代，拒絕向幾乎所有非法越過美墨邊境的移民提供庇護。