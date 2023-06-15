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拒兌換10元以下禮品卡 Taco Bell被罰$8.6萬

記者趙健／洛杉磯市即時報導
知名快餐連鎖品牌Taco Bell近日被罰，原因就是拒絕顧客兌換價值不到10美元的禮品卡。（取自Taco Bell官網）
知名快餐連鎖品牌Taco Bell近日被罰，原因就是拒絕顧客兌換價值不到10美元的禮品卡。（取自Taco Bell官網）

禮品卡餘額花不完怎麼處理？加州法律早已有規範。知名快餐連鎖品牌Taco Bell近日被罰，原因就是拒絕顧客兌換價值不到10美元的禮品卡，該行為違反了加州有關禮品卡的規定。

范杜拉縣地區檢察官辦公室（Ventura County District Attorney’s Office）14日發佈消息，Taco Bell Corporation及其子公司GCTB LLC因違反加州禮品卡法，須支付共計8萬5500 美元的罰款及相關費用，包括4萬5000美元的民事罰款、3萬500美元的調查費用，以及向加州消費者保護檢察基金支付1萬美元。

根據加州民法第1749.5規定，禮品卡持有人有權要求商家兌換任何面值或餘額低於10美元禮品卡。商家在銷售禮品卡時，也應向顧客提供兌換權利通知，明確告知他們可以將低於10美元餘額的禮品卡兌換成現金。此外，商家還需要提供禮品卡兌換網站或其他指示，方便顧客能夠兌換操作。

根據范杜拉縣地區檢察官辦公室消息， Taco Bell所有門店和特許經營店都被要求在收銀機附近張貼顯眼的告示，告知顧客關於兌換禮品卡的權利以及獲取兌換的正確方法。此外，Taco Bell的禮品卡上需要包含指示顧客前往該公司的禮品卡兌換網站的信息，所有Taco Bell餐廳經理和特許經營者也都需要接受關於加州禮品卡法的年度培訓。

加州 檢察官

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