我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6居家用品多花點錢 長久下來反為你省錢

加籍主管抗議中共干涉亞投行運作 經人指點逃離中國

萌娃走秀媲美超模 父母培養孩童自信

記者張宏/洛杉磯即時報導
四歲到九歲的幼兒和少兒組選手走秀不怯場。（記者張宏／攝影）
四歲到九歲的幼兒和少兒組選手走秀不怯場。（記者張宏／攝影）

第七季「國際超模範兒星秀/風尚大賽」美國站決賽日前舉辦，97名選手展示時裝、禮服和大賽LOGO服裝等風格服飾。四、五歲萌娃走秀不輸超模，遇到突發狀況也很鎮定。華人媽媽們對孩子走秀全力支持，培養孩子自信所有付出都很值。

（影音來源：記者張宏）

決賽現場台下坐著數百人，有評委嘉賓也有親友團，閃光燈不停閃爍，伸展台足有好幾米長，換作成年人上場也難免緊張。但這些四歲到九歲的幼兒和少兒組選手毫不怯場，每次都走第一個的是四歲的Rihanna，她的媽媽Serena說，孩子一點也不緊張，反而很激動，不時詢問什麼時候能上台。

Lydia崔的四歲女兒也是前幾個走秀的孩子之一，她說，女兒已參加過多場比賽，有過硬的心理素質。每次比賽從報名到置裝等各項花費數千元，但她覺得值。「讓孩子有一個展示自我的平台，能有效防止自閉或缺乏自信。」三個孩子都參賽的家長Lily表示，通過比賽可以增強孩子的自信心。

現場會有各種突發狀況，比如有的小孩眼鏡掉落或踩到自己的裙子，但孩子們不會慌張，第一輪走秀中有音樂突然中斷，幾個孩子沒有音樂伴奏也發揮正常，順利完成走秀，贏得掌聲不斷。

主辦方沈萍表示，決賽共有97人按照不同組別比賽，每個人都表現的非常出色，展示南加華人和青少年的走秀水平，也感謝各界的支持。

主辦方李敏表示，各個年齡段的參賽選手都展現才華和魅力，決賽的冠亞軍都有機會參加7月在廈門鼓浪嶼舉辦的總決賽，每組的冠軍都能免費參賽。

榮獲諸多獎項的中國體育舞蹈家李天翔帶領評審團為選手打分，好萊塢明星經紀William Scott Whitfield、超模Suzanne Von Schaack、電視主持人Atiia Roza等業界權威人士，根據參賽者的外貌、氣質、表現力和時尚品味綜合評選出各組冠亞季軍與單項獎得主。

幼兒組冠軍是Rihanna Wang、亞軍Avery Lin、季军Elsa Shi，少兒組冠軍Ivy He、亚軍Bella Mai、季軍Mila Ye。少年組冠軍Angela Lin、亞軍Amanda Li、季軍Linqiu Dai。風尚組冠軍Jane Chen、亞軍Henrietta Ham、季軍Phoebe Xu。星秀組網络人气獎冠軍Jolaine Wian、亞軍Scarlett Liu、季軍Lina Ren。 風尚組網絡人氣獎冠軍Henrietta Ham、亞軍Phoebe Xu、季軍Peter Phung。

五個組別的冠軍獲得廈門航空贊助的飛機模型。（主辦方提供）
五個組別的冠軍獲得廈門航空贊助的飛機模型。（主辦方提供）
獲得幼兒組冠軍的Rihanna Wang。（記者張宏／攝影）
獲得幼兒組冠軍的Rihanna Wang。（記者張宏／攝影）
第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站決賽。（記者張宏／攝影）
第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站決賽。（記者張宏／攝影）
第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站決賽日前在聖蓋博舉辦，主辦方沈萍（左四）發...
第七季國際超模範兒星秀/風尚大賽美國站決賽日前在聖蓋博舉辦，主辦方沈萍（左四）發言。（記者張宏／攝影）
主辦方李敏身穿Merlin設計師服裝。（記者張宏／攝影）
主辦方李敏身穿Merlin設計師服裝。（記者張宏／攝影）
主辦方合影。（記者張宏／攝影）
主辦方合影。（記者張宏／攝影）

華人 南加 好萊塢

上一則

行動反仇恨聯盟論壇 : 溝通交流消彌校園霸凌

下一則

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

延伸閱讀

湖畔新星

湖畔新星
考古閨女寄回200斤「洛陽鏟」 父母驚：大學去挖土？

考古閨女寄回200斤「洛陽鏟」 父母驚：大學去挖土？
芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚

芝加哥梅氏總公所歡慶雙親節 100多人齊聚
貢獻京劇 胡建榮獲封「國際和平藝術家」

貢獻京劇 胡建榮獲封「國際和平藝術家」
14歲神童大學畢業還經營2家公司 父母最注重培養這個技能

14歲神童大學畢業還經營2家公司 父母最注重培養這個技能
40歲男辭上海月薪2萬工作 當「全職兒子」、月領5500元

40歲男辭上海月薪2萬工作 當「全職兒子」、月領5500元

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

2023-06-14 21:43
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

2023-06-11 16:26

超人氣

更多 >
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500
出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起
紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女光天化日結夥搶劫
芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了

芝加哥健身女跑步機失足 褲子被扯下「露屁股」影片紅了
砸錢搭頭等艙卻痛苦11小時 他見航空公司回覆怒喊告

砸錢搭頭等艙卻痛苦11小時 他見航空公司回覆怒喊告