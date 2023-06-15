萌娃走秀媲美超模 父母培養孩童自信

四歲到九歲的幼兒和少兒組選手走秀不怯場。（記者張宏／攝影）

第七季「國際超模範兒星秀/風尚大賽」美國站決賽日前舉辦，97名選手展示時裝、禮服和大賽LOGO服裝等風格服飾。四、五歲萌娃走秀不輸超模，遇到突發狀況也很鎮定。華人 媽媽們對孩子走秀全力支持，培養孩子自信所有付出都很值。

（影音來源：記者張宏）

決賽現場台下坐著數百人，有評委嘉賓也有親友團，閃光燈不停閃爍，伸展台足有好幾米長，換作成年人上場也難免緊張。但這些四歲到九歲的幼兒和少兒組選手毫不怯場，每次都走第一個的是四歲的Rihanna，她的媽媽Serena說，孩子一點也不緊張，反而很激動，不時詢問什麼時候能上台。

Lydia崔的四歲女兒也是前幾個走秀的孩子之一，她說，女兒已參加過多場比賽，有過硬的心理素質。每次比賽從報名到置裝等各項花費數千元，但她覺得值。「讓孩子有一個展示自我的平台，能有效防止自閉或缺乏自信。」三個孩子都參賽的家長Lily表示，通過比賽可以增強孩子的自信心。

現場會有各種突發狀況，比如有的小孩眼鏡掉落或踩到自己的裙子，但孩子們不會慌張，第一輪走秀中有音樂突然中斷，幾個孩子沒有音樂伴奏也發揮正常，順利完成走秀，贏得掌聲不斷。

主辦方沈萍表示，決賽共有97人按照不同組別比賽，每個人都表現的非常出色，展示南加 華人和青少年的走秀水平，也感謝各界的支持。

主辦方李敏表示，各個年齡段的參賽選手都展現才華和魅力，決賽的冠亞軍都有機會參加7月在廈門鼓浪嶼舉辦的總決賽，每組的冠軍都能免費參賽。

榮獲諸多獎項的中國體育舞蹈家李天翔帶領評審團為選手打分，好萊塢 明星經紀William Scott Whitfield、超模Suzanne Von Schaack、電視主持人Atiia Roza等業界權威人士，根據參賽者的外貌、氣質、表現力和時尚品味綜合評選出各組冠亞季軍與單項獎得主。