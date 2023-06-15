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行動反仇恨聯盟論壇 : 溝通交流消彌校園霸凌

記者趙健／洛杉磯市即時報導
據統計，36%的學生表示他們有過被種族歧視的經歷。（取自網絡會議截圖）
據統計，36%的學生表示他們有過被種族歧視的經歷。（取自網絡會議截圖）

「行動反仇恨聯盟」(ACT Against Hate Alliance，AAHA)14日召開網上論壇，邀請非營利組織領袖和南加州學生，共同探討校園霸凌仇恨犯罪問題。不少學生表示，校園裡雖然時常倡導多元和包容，但實際情況卻不盡如此。

加州前任參議員夏樂柏 (Senator Bob Huff)表示，學術環境常被視為基石，協助學生發展社交技能、學習以尊重的方式與同儕互動，以及在一個積極、接納差異並對多樣性敞開的環境中充分發揮潛力。學術界負有為所有學生提供安全、包容、及尊重的學習環境的責任，應在方法、意義和指標方面加強認知。

非營利組織「英勇旅程」創始人、「星際迷航」女演員Chase Masterson表示，校園霸凌和網路霸凌也屬於仇恨犯罪，造成不少人生命中的陰影。近年來霸凌事件持續上升，實際情況遠比公眾了解的情況糟糕，這與社交媒體的影響、槍支暴力、環境變化、種族主義、社會衝突都有關係。據統計，36%的學生表示他們曾經歷過種族歧視。 此外，很多加入幫派的青少年都表示，他們加入幫派是想避免被霸凌。

Masterson強調，教育下一代反仇恨犯罪應該越早越好；畢竟，越多了解他人就越不會仇恨。

加州州大富樂頓分校學生Nicolas Hernandez指出，該校似乎很重視多元化，例如建議學生團體「青年共和黨人」改名，以容納更多元的政治觀點，但實際情況卻並不是口號喊得那樣。他主張公開對話，因為「意見相左的人不是邪惡的」；此外，必須加強與地方政府的互動，提出相關議案，敦促地方政府採取行動。

華裔學生Aidan趙指出，現在校園中存在著一個巨大的「對話鴻溝」，有人自稱很具包容性 (inclusive)，到頭來卻是相當排他性 (exclusive)，意見不同就貼人標籤，成為仇恨犯罪的案例。他強調，美國不是以仇恨立國，學生領袖應該在校園採取行動，消除仇恨犯罪。

北加州聖心學校學生Hailey Wells則表示，她在校園裡就遭遇到因為意見不同而產生的仇恨犯罪。她舉例，對於某些事看法迥異的同學，不直接和她討論溝通，卻在背後說她壞話，造成困擾。此外，有時候老師講課時只講一種觀點而忽略對立面觀點，也會造成學生心理偏頗。

仇恨犯罪 霸凌 加州

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