我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出獄後每月須還受害者250元 荷姆斯：我付不起

不懂英文吃虧？南加華女存5200元 銀行改成2500元

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

記者邵敏／洛杉磯即時報導
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）
銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

南加內陸一名華女，在某銀行存入現金5200元，後被銀行改為2500元，原因是華女不懂英文，讓兒子接聽電話造成誤會。更讓當事人沒有想到的是，向銀行追回這筆損失非常艱難，長達幾個月的討錢之路讓華女幾度崩潰。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）居民李女士清楚地記著，事情發生在今年3月13日一大早，她去某銀行準備存一筆現金。出門前，李女士把錢仔細數了一遍，幾張100元，幾張20元，她一筆筆記錄在手機中，一共5345元。

到了銀行，接待她的工作人員因為李女士不懂英文，旁邊另一名工作人員幫助翻譯。李女士決定存5200元現金，工作人員數完錢後，開具收據，手機銀行賬戶也顯示這筆錢很快入賬。

當晚6時左右，李女士突然接到銀行電話，不懂英文的她趕緊讓住在寄宿家庭的兒子給銀行回電。李女士的兒子是一名初中生，通完電話後，他告訴母親，銀行詢問「今天是否存款，金額是不是2500元」，而對於銀行的所有提問，兒子都回答「是的」。

李女士當時驚覺不對，自己存的明明是5200元，怎麼會變成2500元，她趕緊催兒子再次撥打銀行電話，糾正錯誤。可是電話一直沒人接，李女士猜測工作人員大概下班了，緊接著，她發現手機銀行賬戶裡已被扣除5200元，同時新入賬一筆2500元，直接損失2700元。

那晚李女士一夜未眠，第二天一早她拿著存款收據趕到銀行，得到的解釋是，工作人員下班結帳時，發現抽屜裡的現金少了2700元，懷疑李女士存款時數錯錢，實際金額應是2500元，並在電話中得到李女士兒子的確認。對於銀行的解釋，李女士不認可，她表示自己的存款金額就是5200元，有收據證明，兒子的回答不作數，因為他是未成年人，打電話時也不在自己身邊，只知道媽媽去存款，並不知道具體金額。

銀行、客戶對於這筆存款金額各執一詞，李女士提出查看當時的監控錄像，但工作人員表示客戶無權看，只是提供某銀行的客服電話，可以致電投訴。焦急萬分的李女士第一反應是報警，她立即趕到當地警局，但警方的回覆也是無權查看銀行內部的監控視頻，唯一的辦法就是向該國銀行總部投訴。

此後的幾個月，這名不懂英文的華人女士開始漫長的追討之路。報警、投訴、狀告小額法庭，她表示一定要追回這筆錢，討回屬於自己的公道，「我一個人在美國帶孩子，工作很辛苦，賺錢非常不容易，就這樣被銀行白白搶走幾千元，太可怕了。」 記者嘗試電話聯繫該銀行，沒有得到回覆，在銀行的社群帳號上留言詢問此案件，得到的回覆是，案件關係到客戶隱私，只有客戶本人才有權詢問。

當事人存款前記錄的金額明細，共幾張100元，幾張20元等。（受訪者提供）
當事人存款前記錄的金額明細，共幾張100元，幾張20元等。（受訪者提供）

存款變少 華女三個月追回

南加內陸李女士，幾個月前在某銀行存款5200元現金，之後卻被改成2500元，直接損失2700元。當事人認為自己蒙受不白之冤，經過長達近三個月的追討，日前銀行終於退款。華女回憶整個過程，屢次泣不成聲；具體追款細節，請見6月15日（周四）相關報導。

華女 手機 南加

上一則

橫貫鐵路落成154週年 聖谷同源會紀念華工貢獻

延伸閱讀

烏克蘭炸北溪管線…美官員證實知情 曾提警告

烏克蘭炸北溪管線…美官員證實知情 曾提警告
反駁葉倫 中國外交部：世界銀行不是美國的

反駁葉倫 中國外交部：世界銀行不是美國的
中斷近四年 …中美青年外交官對話恢復舉行

中斷近四年 …中美青年外交官對話恢復舉行
美國禁中國納思達產品進口 因用新疆勞改營成品

美國禁中國納思達產品進口 因用新疆勞改營成品
比亞迪電動車出海 暫不考慮美國市場

比亞迪電動車出海 暫不考慮美國市場
中國5月社會融資規模低於預期 景氣復甦正在失去動力

中國5月社會融資規模低於預期 景氣復甦正在失去動力

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26
6月11日凌晨，華人聚集城市聖蓋博市發生大火。（小紅書用戶@美美提供）

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

2023-06-11 16:26
亞凱迪亞高中2023屆畢業生第一名林謙良接受該校新聞台採訪。（AUSD）

南加亞凱迪亞高中畢業率100% 第一名林謙良赴史丹福

2023-06-09 14:56

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人