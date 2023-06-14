不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

銀行帳戶扣除5200元，新存入一筆2500元。（受訪者提供）

南加 內陸一名華女 ，在某銀行存入現金5200元，後被銀行改為2500元，原因是華女不懂英文，讓兒子接聽電話造成誤會。更讓當事人沒有想到的是，向銀行追回這筆損失非常艱難，長達幾個月的討錢之路讓華女幾度崩潰。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）居民李女士清楚地記著，事情發生在今年3月13日一大早，她去某銀行準備存一筆現金。出門前，李女士把錢仔細數了一遍，幾張100元，幾張20元，她一筆筆記錄在手機 中，一共5345元。

到了銀行，接待她的工作人員因為李女士不懂英文，旁邊另一名工作人員幫助翻譯。李女士決定存5200元現金，工作人員數完錢後，開具收據，手機銀行賬戶也顯示這筆錢很快入賬。

當晚6時左右，李女士突然接到銀行電話，不懂英文的她趕緊讓住在寄宿家庭的兒子給銀行回電。李女士的兒子是一名初中生，通完電話後，他告訴母親，銀行詢問「今天是否存款，金額是不是2500元」，而對於銀行的所有提問，兒子都回答「是的」。

李女士當時驚覺不對，自己存的明明是5200元，怎麼會變成2500元，她趕緊催兒子再次撥打銀行電話，糾正錯誤。可是電話一直沒人接，李女士猜測工作人員大概下班了，緊接著，她發現手機銀行賬戶裡已被扣除5200元，同時新入賬一筆2500元，直接損失2700元。

那晚李女士一夜未眠，第二天一早她拿著存款收據趕到銀行，得到的解釋是，工作人員下班結帳時，發現抽屜裡的現金少了2700元，懷疑李女士存款時數錯錢，實際金額應是2500元，並在電話中得到李女士兒子的確認。對於銀行的解釋，李女士不認可，她表示自己的存款金額就是5200元，有收據證明，兒子的回答不作數，因為他是未成年人，打電話時也不在自己身邊，只知道媽媽去存款，並不知道具體金額。

銀行、客戶對於這筆存款金額各執一詞，李女士提出查看當時的監控錄像，但工作人員表示客戶無權看，只是提供某銀行的客服電話，可以致電投訴。焦急萬分的李女士第一反應是報警，她立即趕到當地警局，但警方的回覆也是無權查看銀行內部的監控視頻，唯一的辦法就是向該國銀行總部投訴。

此後的幾個月，這名不懂英文的華人女士開始漫長的追討之路。報警、投訴、狀告小額法庭，她表示一定要追回這筆錢，討回屬於自己的公道，「我一個人在美國帶孩子，工作很辛苦，賺錢非常不容易，就這樣被銀行白白搶走幾千元，太可怕了。」 記者嘗試電話聯繫該銀行，沒有得到回覆，在銀行的社群帳號上留言詢問此案件，得到的回覆是，案件關係到客戶隱私，只有客戶本人才有權詢問。

當事人存款前記錄的金額明細，共幾張100元，幾張20元等。（受訪者提供）

存款變少 華女三個月追回

南加內陸李女士，幾個月前在某銀行存款5200元現金，之後卻被改成2500元，直接損失2700元。當事人認為自己蒙受不白之冤，經過長達近三個月的追討，日前銀行終於退款。華女回憶整個過程，屢次泣不成聲；具體追款細節，請見6月15日（周四）相關報導。