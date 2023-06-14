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洛杉磯市議員普萊斯 被控以權謀私挪用公款

記者趙健／洛杉磯市即時報導
普萊斯面臨五項挪用政府資金罪、三項偽證罪和兩項利益衝突罪的指控。（洛杉磯市議會視頻會議截圖）
普萊斯面臨五項挪用政府資金罪、三項偽證罪和兩項利益衝突罪的指控。（洛杉磯市議會視頻會議截圖）

洛杉磯市議員柯倫·普萊斯 (Curren Price) 13日被起訴，涉嫌在一個與其妻關聯的諮詢公司的開發商項目上投票，幫助這些項目獲批。此外，他還被指控在與另一名女子結婚期間，讓市政府為他現在的妻子支付醫療保險

根據刑事起訴書，在2019年至2021年期間，普萊斯的妻子從開發商那裡獲得了總額超過15萬美元，這些開發項目由普萊斯投票批准。同時，他也被指控未向政府報告他的妻子收到的款項。

此外，普萊斯還被指控在前一段婚姻期間，為其現任妻子從洛杉磯市政府獲取約3萬3800美元的醫療保險。

據洛杉磯縣檢察長辦公室（Los Angeles County District Attorney' Office）稱，普萊斯面臨五項挪用政府資金罪、三項偽證罪和兩項利益衝突罪的指控。

普萊斯現年 72 歲，自 2013 年以來一直代表第九選區，其中包括南洛杉磯市的大部分地區和博覽公園。他目前的任期將於2026年屆滿。洛杉磯市政府已於13日宣佈，普萊斯辭去了臨時議會主席和所有委員會的職位，包括經濟和社區發展委員會、2028 年奧運會和殘奧會特設委員會的主席、預算和人事委員會的副主席，以及規則、選舉和政府間關係委員會的副主席。

據洛杉磯每日新聞報導，普萊斯在給洛市議會議長克雷科里安（Paul Krekorian）的信中表示，雖然他會通過司法系統捍衛自己的名譽免受無端指控，但他在這過程中不想分散人們的注意力。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）在聲明中表示：「這種行為破壞了我們政府的誠信，侵蝕了公眾對民選官員的信任，我們將繼續不懈努力地清除各級腐敗問題，追究背叛公眾信任者的責任。」

洛杉磯市議會近年來醜聞不斷。 3月，市議員雷利-湯瑪斯（Mark Ridley-Thomas）被聯邦大陪審團認定合謀、賄賂等七項罪名。 2022年，市議員 馬丁尼茲（Nury Martinez）和勞工聯合會主席埃雷拉（ Ron Herrera） 之間私人談話點燃種族主義風波，洛市政府面臨信任危機。

洛杉磯 醫療保險 投票

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