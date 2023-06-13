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慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

洛杉磯訊
父親節慶祝，洛杉磯地區上百家連鎖和特色餐飲店大餐準備就緒。（Red Lobster）
父親節慶祝，洛杉磯地區上百家連鎖和特色餐飲店大餐準備就緒。（Red Lobster）

6月18日本周日是一年一度的父親節，大洛杉磯地區上百家連鎖和特色餐飲商家的慶祝大餐準備就緒，但今年更多商家推出了自助型早午餐和觀景晚餐，提供民眾綜合性的父親節慶祝美食與娛樂。

月光餐廳（Luminarias）: 包括古巴三明治和招牌鳄梨挞在内的父親節早午餐從上午10至下午4點，大人66元，小孩25元。3500 West Ramona Blvd., 蒙特利公園市

Acapulco Restaurant & Cantina：自助早午餐從上午9時至下午2時，大人36元，小孩12元。格蘭岱、唐尼和長堤

Alk at the Godfrey Hotel Hollywood：三道菜父親節早午餐從上午10時至下午3時，55元。1400 N. Cahuenga Blvd., 洛杉磯。

長堤水族館（Aquarium of the pacific）：海邊慶祝午餐和屋頂看海晚餐。100 Aquarium Way，長堤。

Caldo Verde at Downtown LA Proper Hotel：獲獎大厨James Beard主理葡萄牙風父親節牛排沙拉、烟肉包青鱼、牛曼哈顿香草蛋白酥皮冰淇淋在内的大餐。1100 S. Broadway, 洛杉磯。

Castway：包括牛排和法式吐司在內的四道菜父親節早午餐從上午10時至下午4時，大人96元，孩子35元。1250 E. Harvard Road, 布班克。

CIRCA 55 at Beverly Hilton：包括海岸生蠔、鸡尾酒虾、奶酪、牛仔個骨、甜点和特色鸡尾酒在内的中世紀儀式的父親節自助早午餐，上午11至下午4時，大人150元，小孩50元。9876 Wilshire Blvd., 比華利山。

Del Frisco's Grille：20盎司紐約牛柳主打的父親節早午餐從上午10時至下午2時。1551 Ocean Ave., 聖塔莫尼卡。

連鎖El Torito：父親節自助早午餐上午9時至下午2時，大人36元，小孩12元。Hawthorne、Lakewood、長堤、北嶺、巴沙迪那、聖塔莫尼卡、托倫斯、西柯汶納。

連鎖Fleming's Prime Steakhouse & wine bar：龍蝦和牛排主打的三道菜父親節大餐，下午2時至午夜。El Segundo、L.A. LIVE、巴沙迪那。

連鎖紅龍蝦（Red Lobster）:龍蝦大餐和香烤土豆及草莓芝士蛋糕主打的父親節大餐。各地分店。

長堤 洛杉磯 蒙特利公園市

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