希望之城向促進社區健康服務組織贈款超過 50萬

希望之城向促進社區健康服務的組織贈款超過 50萬美元。（City of Hope）

希望之城（City of Hope）是美國最大的癌症 研究和治療醫院之一，今年已向促進健康公平和健康生活的社區組織捐款超過了10萬美元。

自 2015 年成立以來，希望之城的健康生活補助計劃已提供超過 50 萬美元的專款用來幫助南加州 居民。今年的獲獎者致力於解決疾病的根本原因。一些獲得資助的項目包括培訓醫療服務提供者如何應對無家可歸者的心理健康挑戰、為可能生活在食物荒漠中的城市居民提供的社區花園、為 LGBTQ+青年提供的安全的成長空間，以及為乳腺癌倖存者提供健康指導。

希望之城社區福利諮詢委員會聯合主席 Miki Carpenter 說，「各種贈款將重症監護網編織在一起，不僅解決身體健康問題，還解決許多健康驅動因素問題，這樣我們就可以真正解決整個地區的健康不平等問題。」

希望之城的科學和臨床媒體公關經理Zen Logsdon指出，希望之城已向改善社區健康的項目捐贈超過了50萬美元，特別是那些在華人組織工作、正在積極尋找資金來實現支持社區目標的人們。有關贈款和申請詳情，可電郵[email protected]