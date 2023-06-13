聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心揭牌
聖地牙哥第一所台灣華語文中心--聖地牙哥北郡華語文學習中心6月10日正式揭牌，提供當地最好的中文學習環境，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長等官員和僑領到場祝賀，全場觀眾熱烈鼓掌。
紀欽耀處長指出僑委會一直致力於推廣海外華語文教育，華語文中心源起2020年台美教育倡議 (US-Taiwan Education Initiative)，希望提供在美華人和各族裔人士學習中文的機會。台灣與美國都是自由民主重視人權的社會，華語文學習中心提供教學及傳承文化。他感謝北郡中文學校配合僑委會成立了台灣華語文學習中心，提供當地學習華語文並有機會了解台灣的優質文化，預祝學習中心業務順利成功。
台灣華語文中心主任黃玲玲感謝中華民國僑委會及橙縣華僑文教中心的大力地協助，感謝幕後推手邱秀莉前校長在任內積極推動，加上現任校長林玉惠接棒後持續努力，終於正式成立了聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心，未來將秉持北郡中文學校40多年來的辦學精神，提供聖地牙哥地區最好的學習中文的環境，除此之外也要推廣優質的台灣文化，讓大家更深入認識台灣。
揭牌典禮由北郡前校長邱秀莉主持，中文學校學生以響亮的鼓聲和活潑的舞獅揭開序幕。典禮結束後，與會嘉賓們參觀了中心的教室、書畫展、北郡中文學校歷年來活動照片、葫蘆雕刻及僑委會致贈的傳統新郎新娘服飾。
橙縣華僑文教中心蕭蓓如主任，南加州中文學校聯合會會長李梅如女士，僑務委員謝家樹先生，僑務諮詢委員黃莉莉女士和傅家康先生，僑務顧問葉芸青女士、孫麗敏女士及朱曼玲女士，前僑務委員汪慎叔，前僑務促進委員曲學蕃，前科工會會長金蓉蓉，前史維會副會長孟憲嘉，選民登記中文外展聯絡主任連廣佳，聖地牙哥北郡華語文學
習中心主任黃玲玲，聖地牙哥中華文化聯誼會會長梁能，北郡中文學校校長林玉惠，及數位前會長及前校長和理事們與嘉賓都到場觀禮，共襄盛舉。
聖地牙哥北郡華語文學習中心預定8月26日開課，每週六上課，每週 3小時，每期12週。歡迎18歲以上的學員報名，請電郵
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