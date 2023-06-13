聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心揭牌

舞獅歡慶聖地牙哥北郡華語文學習中心揭牌。(主辦單位)

聖地牙哥 第一所台灣華語文中心--聖地牙哥北郡華語文學習中心6月10日正式揭牌，提供當地最好的中文學習環境，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長等官員和僑領到場祝賀，全場觀眾熱烈鼓掌。

紀欽耀處長指出僑委會一直致力於推廣海外華語文教育 ，華語文中心源起2020年台美教育倡議 (US-Taiwan Education Initiative)，希望提供在美華人和各族裔人士學習中文的機會。台灣與美國都是自由民主重視人權的社會，華語文學習中心提供教學及傳承文化。他感謝北郡中文學校配合僑委會成立了台灣華語文學習中心，提供當地學習華語文並有機會了解台灣的優質文化，預祝學習中心業務順利成功。

台灣華語文中心主任黃玲玲感謝中華民國僑委會及橙縣 華僑文教中心的大力地協助，感謝幕後推手邱秀莉前校長在任內積極推動，加上現任校長林玉惠接棒後持續努力，終於正式成立了聖地牙哥第一所台灣華語文學習中心，未來將秉持北郡中文學校40多年來的辦學精神，提供聖地牙哥地區最好的學習中文的環境，除此之外也要推廣優質的台灣文化，讓大家更深入認識台灣。

揭牌典禮由北郡前校長邱秀莉主持，中文學校學生以響亮的鼓聲和活潑的舞獅揭開序幕。典禮結束後，與會嘉賓們參觀了中心的教室、書畫展、北郡中文學校歷年來活動照片、葫蘆雕刻及僑委會致贈的傳統新郎新娘服飾。

橙縣華僑文教中心蕭蓓如主任，南加州中文學校聯合會會長李梅如女士，僑務委員謝家樹先生，僑務諮詢委員黃莉莉女士和傅家康先生，僑務顧問葉芸青女士、孫麗敏女士及朱曼玲女士，前僑務委員汪慎叔，前僑務促進委員曲學蕃，前科工會會長金蓉蓉，前史維會副會長孟憲嘉，選民登記中文外展聯絡主任連廣佳，聖地牙哥北郡華語文學

習中心主任黃玲玲，聖地牙哥中華文化聯誼會會長梁能，北郡中文學校校長林玉惠，及數位前會長及前校長和理事們與嘉賓都到場觀禮，共襄盛舉。