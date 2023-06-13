我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：憂AI違反國安法 美科技巨頭逐步遠離香港

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

聖地牙哥登山瀑布 橙縣女救同伴墜亡

記者啟鉻／橙縣即時報導
圖為事發地點。（三姐妹瀑布景區官網）
圖為事發地點。（三姐妹瀑布景區官網）

南加橙縣女子近日在聖地牙哥縣一個熱門瀑布景點遠足健行，試圖救一名摔倒的女孩，但不慎墜亡。女孩受傷送醫，生命無礙。

據聖地牙哥縣警方說，48歲的柯勞克（Sarah Louise Crocker）來自南橙縣Ladera Ranch，8日上午與四名少年在克里夫蘭國家森林的三姐妹瀑布（Three Sisters Falls）地點遠足健行，該地是聖地牙哥縣屬地。警方表示，這些少年都是柯勞克的親屬或朋友的孩子。

聖地牙哥縣法醫辦公室表示，上午近10時，當這群人徒步走到山上瀑布中間一個水池時，其中一名女孩不慎滑倒，柯勞克伸手拖住女孩，結果兩人都從瀑布高處墜落，身受重傷。多名登山者試圖提供幫助。據法醫報告，柯勞克傷重當場宣布死亡。死因是身體遭多處致命撞擊和溺水，屬於意外事故。受傷女孩由救援直升機送往附近醫院搶救，雖然傷重，但無生命危險。

目前死者家屬在眾籌網站GoFundMe設立了募款網頁。親友表示，柯勞克遭遇不幸，家人和親友都陷入巨大悲痛。她對家人、朋友和戶外所有事物都充滿熱愛，認識她的所有人都喜歡她。她喜歡戶外健行，她曾在Mission Viejo自然保護區擔任野外博物專家。親友募款目標是五萬元，至發稿為止，已經收到超過1萬8000元。

三姐妹瀑布位於聖地牙哥縣東部，被很多健行愛好者稱為是具有挑戰性的徒步健行景點，這裡共有三個瀑布，吸引很多人到此健行觀光。聖地牙哥縣警局發言人表示，每年這裡都會發生意外，多人受傷，但鮮少有人死亡。多數事故發生在夏季，有人健行時中暑或輕傷。

據當地媒體稱，就在5月間，一名六旬健行愛好者在三姐妹瀑布區腳踝受傷，被警方直升機救援。健行者經常光顧的健行山徑長度約4.5哩。

圖為事發地點。（三姐妹瀑布景區官網）
圖為事發地點。（三姐妹瀑布景區官網）

聖地牙哥 橙縣 觀光

上一則

南加華男分銷毒品 致他人死亡獲刑12年

延伸閱讀

橙縣府辦公大樓外禁掛彩虹旗

橙縣府辦公大樓外禁掛彩虹旗
領隊經驗不足、登山客虛弱…珠峰今年登山季至少奪12命

領隊經驗不足、登山客虛弱…珠峰今年登山季至少奪12命
美西南學聯籃球聯誼賽 聖地牙哥加大留學生球隊獲冠軍

美西南學聯籃球聯誼賽 聖地牙哥加大留學生球隊獲冠軍
加州210萬無證客待裁決 橙縣2.3萬最多

加州210萬無證客待裁決 橙縣2.3萬最多
聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語

聖地牙哥中文學校結業 學生流利秀華語與粵語
橙縣首屆全能教育文體節 政要出席

橙縣首屆全能教育文體節 政要出席

熱門新聞

電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

2023-06-12 16:17
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26

超人氣

更多 >
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
韓美女網紅遊柬埔寨慘死 中籍夫婦裹紅布棄屍 疑點重重

韓美女網紅遊柬埔寨慘死 中籍夫婦裹紅布棄屍 疑點重重
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策