南加華男分銷毒品 致他人死亡獲刑12年

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）華裔男子Calvin Chi，因販賣毒品導致他人用藥過量死亡，被法院判處12年有期徒刑。（取自Pexels.com）

洛杉磯 縣哈仙達岡（Hacienda Heights）遲姓華裔男子Calvin Chi，因在2018年時向一名29歲女子販賣毒品 ，導致該女用藥過量死亡，12日被法院判處12年有期徒刑。

根據聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）發布的消息，30歲的遲男於2022年6月對一項分發氧羥二氫嗎啡酮（oxymorphone）導致他人死亡的聯邦罪名表示認罪，法院判處其12年有期徒刑。除監禁刑期外，聯邦地區法官菲利普斯（Virginia A. Phillips）還命令Chi向受害人的遺產（estate）支付1萬4595美元的賠償金。

法庭文件顯示，遲男在2018年10月10日時非法販賣氧羥二氫嗎啡酮給一名29歲女子，致其用藥過量死亡。遲男於2021年5月在家中被捕，調查人員發現了死者與他的短信聊天記錄，證實女子在臨死前幾小時從他那裡購買了毒品。該女子被發現死在她的駕駛座上，當時就停在距離遲男在聖蓋博 谷的住所不到半哩的地方。

除了分發毒品導致他人死亡的罪名外，遲男還被指控持有並意圖分發冰毒（methamphetamine）。早在2019年秋天，遲男就因另外一起毒品走私案被判緩刑。 2020年7月，洛杉磯縣警方對其家中進行緩刑例行搜查，結果發現其大量非法出售毒品的證據，包括成塊、成包的毒品以及藥丸，超過五克的冰毒。 遲男於2021年5月被洛杉磯聯邦大陪審團起訴。