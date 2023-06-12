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歡唱愛國歌曲 南加慶黃埔建校99週年

本報記者/艾爾蒙地即時報導
為慶祝黃埔建校99周年，美西中華民國黃埔親友聯誼會舉辦愛國歌曲演唱會。（本報記者／攝影）
為慶祝黃埔建校99周年，美西中華民國黃埔親友聯誼會舉辦愛國歌曲演唱會。（本報記者／攝影）

6月11日，為慶祝黃埔建校99周年，美西中華民國黃埔親友聯誼會舉辦「愛國歌曲演唱會」，各合唱團奉上精彩演出，以致敬黃埔先烈，傳承黃埔精神。

影片來源：本報記者

6月11日下午2時，由美西中華民國黃埔親友聯誼會主辦、中華旗隊協辦的愛國歌曲演唱會在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂拉開帷幕。該活動的宗旨在號召黃埔親友集結，以行動展現意志，高舉父輩用生命和鮮血換來的正義旗幟，繼續前行。

活動的第一項是表彰與緬懷，黃埔親友上台手持先烈照片，全場一同致敬。聯誼會會長謝傳佐在致詞中指出，2024年是黃埔建軍100周年，今年先預熱，她感謝大家的到場，一同緬懷和致敬先烈，她衷心希望黃埔精神能一直被繼承和發揚光大。

理事長王竹青感謝黃埔先輩為國家的貢獻，他指出，當今不同政黨對於歷史有不同描述，希望黃埔親友能保存父輩經歷，讓真實的歷史被更多人知道。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長林家豪到場支持，並期待馬上到來的百年大慶。

當天共有20個表演，由Live Oak土風舞社的舞蹈「藍天白雲」開場，各社團獻上精彩的歌唱表演，演出者包括空小合唱團、建中合唱團、大專合唱團、法音合唱團、中華旗隊、台大合唱團等，壓軸表演為全場大合唱「國家」。演出者們都認真準備、精心打扮，合唱振奮人心。

活動現場座無虛席，喝采頻頻，更有觀眾跟隨著歌曲起舞。許多人高舉或配戴著中華民國旗幟，以表達各自心中最崇高的敬意。

中華民國 洛杉磯

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