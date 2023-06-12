歡唱愛國歌曲 南加慶黃埔建校99週年

為慶祝黃埔建校99周年，美西中華民國黃埔親友聯誼會舉辦愛國歌曲演唱會。（本報記者／攝影）

6月11日，為慶祝黃埔建校99周年，美西中華民國 黃埔親友聯誼會舉辦「愛國歌曲演唱會」，各合唱團奉上精彩演出，以致敬黃埔先烈，傳承黃埔精神。

影片來源：本報記者

6月11日下午2時，由美西中華民國黃埔親友聯誼會主辦、中華旗隊協辦的愛國歌曲演唱會在洛杉磯 華僑文教服務中心大禮堂拉開帷幕。該活動的宗旨在號召黃埔親友集結，以行動展現意志，高舉父輩用生命和鮮血換來的正義旗幟，繼續前行。

活動的第一項是表彰與緬懷，黃埔親友上台手持先烈照片，全場一同致敬。聯誼會會長謝傳佐在致詞中指出，2024年是黃埔建軍100周年，今年先預熱，她感謝大家的到場，一同緬懷和致敬先烈，她衷心希望黃埔精神能一直被繼承和發揚光大。

理事長王竹青感謝黃埔先輩為國家的貢獻，他指出，當今不同政黨對於歷史有不同描述，希望黃埔親友能保存父輩經歷，讓真實的歷史被更多人知道。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處組長林家豪到場支持，並期待馬上到來的百年大慶。

當天共有20個表演，由Live Oak土風舞社的舞蹈「藍天白雲」開場，各社團獻上精彩的歌唱表演，演出者包括空小合唱團、建中合唱團、大專合唱團、法音合唱團、中華旗隊、台大合唱團等，壓軸表演為全場大合唱「國家」。演出者們都認真準備、精心打扮，合唱振奮人心。

活動現場座無虛席，喝采頻頻，更有觀眾跟隨著歌曲起舞。許多人高舉或配戴著中華民國旗幟，以表達各自心中最崇高的敬意。