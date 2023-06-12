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平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

記者趙健／洛杉磯市即時報導
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）
納稅人須在2023年7月17日之前提交報稅申請，才能拿回2019年度的退稅。（取自Pexels.com）

國稅局（IRS）8日發佈公告，預計全美有近150萬納稅人尚未申領2019年的退稅，總金額高達15億元；其中，加州約有1億4178萬元的退稅尚未被申領。國稅局提醒，納稅人必須在2023年7月17日之前提交申請，才能拿回2019年度的退稅。

國稅局預估，2019報稅年度有近15億美元的退稅額尚未被申領，平均退稅中位數為893美元。根據法律規定，納稅人通常有三年的期限提交報稅和申請退稅。若三年內未申報，無人領取的退稅將歸於國庫。

不過，針對2019年的稅表，納稅人獲得比以往更多的報稅時間。通常，申領早年退稅的報稅截止日是在4月的報稅截止日前後，但考慮到新冠疫情的影響，2019年未提交稅表的三年窗口期被推遲至2023年7月17日。

國稅局還指出，想要申領2019年度退稅的納稅人，若還未提交2020和2021年度的稅表，他們的退稅支票則可能被扣留。同時，退稅額還可以被用來抵扣納稅人對國稅局或州稅務機構的欠款，以及支付子女撫養費欠款或逾期未付的聯邦貸款，如學生貸款。

對於2019年未報稅的納稅人，可能的損失不僅限於2019年預扣或已支付稅款的退稅，還可能包括「勞動所得稅收抵免」(Earned Income Tax Credit，簡稱EITC)，EITC主要是為收入低於特定門檻的個人和家庭提供幫助，該抵扣在2019報稅年度可高達6557美元。有資格獲得該抵扣的收入限制為：有三個或以上子女的納稅人，收入上限為5萬162美元（夫妻合併申報為5萬5952美元）；有兩個子女的納稅人，收入上限為4萬6703美元（夫妻合併申報為5萬2493美元）；有一個子女的納稅人，收入上限為4萬1094美元（夫妻合併申報為4萬6884美元）；沒有符合條件的子女的納稅人，收入上限為1萬5570美元（夫妻合併申報為2萬1370美元）。

儘管2019已過去多年，納稅人仍可以通過多種方式收集和提交此稅表所需的信息。例如，如果2019年的W-2、1098、1099或5498表格缺失，納稅人可向雇主、銀行或其他付款人索取副本。無法從顧主等渠道獲得上述表格的納稅人，可以通過IRS.gov上的「在線獲取謄本」工具，免費獲取工資和收入謄本；對於多數納稅人來說，這是最便捷的方式。此外，納稅人還可以通過提交「表格4506-T」向國稅局索要工資和收入謄本，但這些書面請求可能需要數週時間處理。

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