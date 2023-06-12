南加16歲明星高中球員 遭當街槍殺

民眾自發性地在案發場地外擺放了許多蠟燭，表達對里斯不幸離世的哀悼之情。（abc7截圖）

洛杉磯 一位年僅16歲的籃球明星高中生里斯（Quincy Reese Jr）6月10日（周六）下午約11時45分在街頭遭槍殺。該案件讓當地社區感到震驚，警方呼籲有相關線索的民眾與警方聯繫。

洛杉磯市警局（LAPD）表示，周六晚11點45分左右接到報案，指南洛杉磯第74街（74th Street）和西街（ Western Avenue）交界處發生槍擊 案。警方趕到現場時，發現里斯已經身亡。

里斯的堂哥約翰遜（Eric Johnson）表示，案發時，里斯正與隊友參加聚會。突然間，兇手衝過來襲擊里斯，像是追蹤獵物般一直追趕里斯，並朝里斯的頭部開槍。

里斯的父親Quincy Reese Sr表示，兒子是一個性格突出的孩子，學業成績優秀，同時在體育方面也非常出色。里斯不僅在學校的籃球隊表現出色，成績也很優秀，擁有3.4的GPA。如果這場悲劇沒有發生，里斯原本計劃加入大學的籃球校隊。這位父親強調，兒子並非普通人，已收穫許多大學籃球隊的橄欖枝，而里斯才11年級而已。克倫肖高中（Crenshaw High School）的籃球教練沃特（Ed Waters）也贊同這一說法，他表示里斯的前景非常好，已有58所大學對里斯表示出興趣。

里斯的爸爸在現場痛哭，周圍的親友們相互擁抱並彼此安慰。（abc7截圖）

在哀悼會上，親友們請公眾提供幫助，協助警方抓捕兇手。呼籲任何有相關線索的人勇敢站出來，與警方聯繫。目前警方尚未公布兇手的外貌描述與行兇動機。