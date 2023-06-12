我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

已獲58所大學青睞 南加16歲明星高中球員當街遭槍殺

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間做這5件事

南加16歲明星高中球員 遭當街槍殺

洛杉磯訊
民眾自發性地在案發場地外擺放了許多蠟燭，表達對里斯不幸離世的哀悼之情。（abc7截圖）
民眾自發性地在案發場地外擺放了許多蠟燭，表達對里斯不幸離世的哀悼之情。（abc7截圖）

洛杉磯一位年僅16歲的籃球明星高中生里斯（Quincy Reese Jr）6月10日（周六）下午約11時45分在街頭遭槍殺。該案件讓當地社區感到震驚，警方呼籲有相關線索的民眾與警方聯繫。

洛杉磯市警局（LAPD）表示，周六晚11點45分左右接到報案，指南洛杉磯第74街（74th Street）和西街（ Western Avenue）交界處發生槍擊案。警方趕到現場時，發現里斯已經身亡。

里斯的堂哥約翰遜（Eric Johnson）表示，案發時，里斯正與隊友參加聚會。突然間，兇手衝過來襲擊里斯，像是追蹤獵物般一直追趕里斯，並朝里斯的頭部開槍。

里斯的父親Quincy Reese Sr表示，兒子是一個性格突出的孩子，學業成績優秀，同時在體育方面也非常出色。里斯不僅在學校的籃球隊表現出色，成績也很優秀，擁有3.4的GPA。如果這場悲劇沒有發生，里斯原本計劃加入大學的籃球校隊。這位父親強調，兒子並非普通人，已收穫許多大學籃球隊的橄欖枝，而里斯才11年級而已。克倫肖高中（Crenshaw High School）的籃球教練沃特（Ed Waters）也贊同這一說法，他表示里斯的前景非常好，已有58所大學對里斯表示出興趣。

里斯的爸爸在現場痛哭，周圍的親友們相互擁抱並彼此安慰。（abc7截圖）
里斯的爸爸在現場痛哭，周圍的親友們相互擁抱並彼此安慰。（abc7截圖）

在哀悼會上，親友們請公眾提供幫助，協助警方抓捕兇手。呼籲任何有相關線索的人勇敢站出來，與警方聯繫。目前警方尚未公布兇手的外貌描述與行兇動機。

該消息讓當地社區感到震驚，民眾自發性地設立紀念碑，擺滿蠟燭與悼念卡片，11日晚還有守夜活動。

遭槍殺的里斯原是當地高中的籃球明星球員，他在籃球領域展現出色的天賦和才能，獲得了...
遭槍殺的里斯原是當地高中的籃球明星球員，他在籃球領域展現出色的天賦和才能，獲得了學校和社區的讚賞。（abc7截圖）

洛杉磯 槍擊

上一則

微信Line騙子多 TikTok截信息…免費網路比想像更危險

延伸閱讀

飛機降落時想尿尿被禁止 醉男大鬧機艙 就地「掏出來解放」

飛機降落時想尿尿被禁止 醉男大鬧機艙 就地「掏出來解放」
科索沃塞裔與警爆衝突 北約維和部隊約25人受傷

科索沃塞裔與警爆衝突 北約維和部隊約25人受傷
庇護制度兩黨不同調 移民協議渺茫

庇護制度兩黨不同調 移民協議渺茫
強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下

強化邊防政庇法案 眾院11日表決 參院恐擋下
場邊人語／黑豹精採 期待出彩

場邊人語／黑豹精採 期待出彩
吃大便成真？FDA批准首款糞菌藥丸 對抗危險腸道感染

吃大便成真？FDA批准首款糞菌藥丸 對抗危險腸道感染

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
電動車示意圖。（取材自Unsplash.com）

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

2023-06-11 02:20
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00
正在打匹克球的民眾。（記者王若然╱攝影）

這項運動易學又健身 華人銀髮族超愛

2023-06-11 15:26

超人氣

更多 >
直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援

直擊南加華人聚居區惡夜大火 90消防員緊急馳援
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住
製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免

製造業出現警訊 全球大型經濟體無一倖免
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌
解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資