洛縣規模最大 驕傲月遊行彩虹旗飄揚眾人狂歡

充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場。（記者趙健/攝影）

六月是「驕傲月」，關注LGBT社群的尊敬、平權的活動輪番登場。 11日，洛縣規模最大的慶祝活動「洛杉磯 驕傲遊行 」（LA Pride Parade）隆重舉行，數萬人齊聚好萊塢 街頭，參加這一充滿愛與包容、宣揚平權與多元的傳統活動。

影音來源：記者趙健

今年的「洛杉磯驕傲遊行」是第53屆慶祝活動，出發地點選在高地大道（Highland Avenue）和日落大道（Sunset Boulevard）的交界處，這裡曾在1970年舉辦過世界上第一個獲得許可的同志遊行，具有特殊意義。經過多年發展，「洛杉磯驕傲遊行」已成為洛縣慶祝驕傲月的第一大盛事。在2022年的活動上，有將近15萬人湧上街頭共襄盛舉。

今年的遊行活動於上午11時開始，幾十輛裝扮有彩虹旗幟的摩托車和四驅車隊伍率先登場，汽笛聲和轟隆的發動機聲響起，瞬間點燃了現場氣氛。隨後，各大LGBTQ+社團、支持者都加入了遊行隊伍，充滿創意的花車和精彩的表演紛紛登場，展現多元的藝術表演和絢美的服裝。與此同時，在好萊塢的街道兩旁，擠滿了身著彩虹色服飾的觀眾，他們揮舞著手中的彩虹旗，為遊行隊伍加油打氣，歡呼喝彩。

洛縣規模最大的慶祝活動「洛杉磯驕傲遊行」（LA Pride Parade）隆重舉行，數萬人齊聚好萊塢街頭。（記者趙健/攝影）

與往年一樣，遊行邀請在平權運動中做出重要貢獻的公眾人物擔任司儀。今年的「偶像大閱官」（Icon Grand Marshal）的是韓裔喜劇演員趙牡丹 （Margaret Cho），她多年來關注反種族主義，並積極參與支持LGBTQ+的活動。此外，今年的遊行活動還特別設有「遺增大元帥」「（legacy Grand Marshal），以紀念於2022年10月去世的著名同志演員萊斯利・喬丹（Leslie Jordan），他的頭像被掛在遊行隊伍中。