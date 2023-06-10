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南加華人文化界三團體 合辦第二屆文苑文學獎

記者王若然／聖蓋博即時報導
(左起)北美華文作家協會會長蓬丹，蕭景紋，宋久瑩，北美南加州華人寫作協會會長王美，北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意。（記者王若然／攝影）
(左起)北美華文作家協會會長蓬丹，蕭景紋，宋久瑩，北美南加州華人寫作協會會長王美，北美南加州華人寫作協會副會長嚴筱意。（記者王若然／攝影）

北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會，介紹了即將舉辧的第二屆北美洲文苑文學獎參賽評獎辦法；去年兩位得獎者暢談參賽和得獎經驗，並鼓勵社區捐款贊助，讓北美洲文苑文學獎發揚光大。

寫作協會副會長嚴筱意介紹說，舉辦該獎的初衷是讓全球華人寫出自己的故事，也讓海外華人的作品有被認可的機會。全球華人，不論年齡、性別均可投稿參賽，並希望參賽作品能體現海外生活。相比第一屆，今年初審由九位第一屆獲獎者組成，終審有三位從台灣聘請的專家擔綱。今年設置散文、小說和小品文三個門類。

兩位去年的獲獎者發表了得獎感言。一位是散文組第一名「塔裡的男人」作者宋久瑩，另一位是小說組第三名「舞衣」的作者蕭景紋。宋久瑩是一位軟件工程師，她說，獲獎之前，寫作只是茶餘飯後的愛好，得獎之後，讓她覺得寫作是一件嚴肅的事情。看到別人的好作品也學到很多，激勵自己寫作水平更上一層樓。她鼓勵華人多多投稿，不管得獎與否，都能彰顯寫作的意義。

蕭景紋是一位兒童腎臟科醫師。九歲來到美國，一直自我激勵學習中文。能夠用中文寫作，並且作品得獎，對她意義重大。

兩位得獎人也都是世界日報的長期供稿人，她們表示能獲得報紙主編的認可，是對她們寫作的巨大鼓勵。

洛杉磯世界日報是第一屆和第二屆北美洲文苑文學獎的合作單位，獲獎前三名作品可以在世界日報刊登。嚴筱意表示，很感謝世界日報對於該獎項大力宣傳，得以順利進行。世界日報社長于趾琴也參加了當天的茶話會。

北美洲文苑文學獎是由北美洲華文作家協會總會、北美南加州華人寫作協會和洛杉磯世界日報合辦，贊助者可寄送捐款支票，抬頭為NACWA，地址1188 S. Second Ave., Arcadia CA 91006，註明：2023-2024北美洲文苑文學獎。NACWA的稅務編號（TAX ID）為81-1750061。

第二屆北美洲文苑文學獎徵稿日期為2023年10月1日至10月31日之間；參賽者需以電子郵件形式投稿至[email protected]，並使用正體中文書寫，14號新細明體字體格式。不要在稿件上註明作者姓名，或任何可以辨識身份的符號。在稿件首頁右上角，請註明投稿作品類別、字數以及獎項類別。同時，另頁提交一份包括作者的真實姓名、聯絡地址、電子郵件地址、聯絡電話和200字作者簡歷。

獎項設置、參賽要求如下：

短篇小說組：字數8000至1萬6000字以內，首獎一名，獎金2000元；二獎一名，獎金1000元；三獎一名，獎金800元；多項佳作，每篇獎金500元。

散文組：字數2000至4000字以內，首獎一名，獎金1000元；二獎一名，獎金500元；三獎一名，獎金300元；多項佳作，每篇獎金200元。

小品文組：字數1000字以內，首獎一名，獎金500元；二獎一名，獎金300元；三獎一名，獎金200元；多項佳作，每篇獎金100元。

北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會。（記者王若然／攝影）
北美南加州華人寫作協會10日下午舉辦北美洲文苑文學獎茶話會。（記者王若然／攝影）

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