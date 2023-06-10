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南加校友會大專盃高球賽開打 頭獎賓士車

記者啟鉻／奇諾岡即時報導
第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽開球嘉賓及主辦者，（右起）于仁豪、陳敏永、張正育、辛志超、吳蓉華。（記者啟鉻／攝影）
第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽開球嘉賓及主辦者，（右起）于仁豪、陳敏永、張正育、辛志超、吳蓉華。（記者啟鉻／攝影）

南加州中國大專院校聯合校友會（JCUAA）10日在內陸帝國（Inland Empire）奇諾岡舉辦第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、JCUAA會長辛志超、召集人吳蓉華，以及中華民國僑務委員于仁豪為聯誼賽開球。

賽事在奇諾岡Los Serranos高爾夫俱樂部北球場舉行，主辦單位代表徐菡美、段相蜀主持開幕式。張正育副處長表示，感謝主辦單位選擇好的天氣、好的場地舉辦這次聯誼賽。相信在這樣好的比賽環境下，選手們都有上佳表現，一桿進洞，將最大獎賓士轎車開回去。陳敏永主任也表示，祝福大家比賽過程中開心愉快健康平安！

辛志超會長說，第19屆大專盃高爾夫球聯誼賽，主要是校際、社會組比賽，也有個人組和團體組。最高獎項有一桿進洞獎，贊助者包括華航公司、賓士之家和新世紀BMW廠商等。賽事宗旨是聯誼交流，希望大家以球會友，推動發展高爾夫球運動，提升華人專項運動水準。他指出，雖然高爾夫球運動在亞洲屬於貴族運動，但在美國就是普通民眾的健身方式，希望有興趣的華人愛好者積極參與。

賽事召集人吳蓉華表示，有超過64名選手參加比賽，大家通過比賽交流，切磋球技、增進友誼，享受快樂的一天！

前任JCUAA理事長謝中丞是資深高爾夫球愛好者，曾獲得大專盃高爾夫球團體組冠軍。他說，上一年比賽在南球場，今年在北球場，難度是有兩個沙坑，對於一些選手來說可能有難度，影響球技的發揮。但另一方面，距離比較短，有利於選手打出好成績。

比賽結束當晚，主辦單位為獲獎選手舉辦頒獎儀式和慶祝晚宴。

第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽部分選手、嘉賓及工作人員合影。（記者啟鉻／攝影）
第19屆「大專盃」高爾夫球聯誼賽部分選手、嘉賓及工作人員合影。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯 華人 中華民國

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