核桃市安全講座 普及防盜防火防震常識

消防員為民眾示範CPR的實際操作過程，並分享實用口訣。（記者張庭瑜/攝影）

華人社區核桃 市6月10日（週六）在核桃老年中心舉辦公共安全研討會，邀請洛杉磯 縣警局、洛杉磯縣消防局、美國紅十字會及當地鄰里守望小組分享公共安全須知和實用技巧，例如急救包、心肺復甦技術和滅常識等，期間居民積極參與、互動熱烈。

核桃市長伍立倫致詞時表示，這次活動向市民分享核桃市在治安和預防犯罪方面的進展，核桃市治安在過去幾年有了長足的進步，建立了自治自衛團隊，遏阻了一些犯罪行為，配合警局保護城市，嚇阻了一些犯罪分子躥入社區作案的企圖。未來，核桃市將繼續關注新型犯罪和不同方式的犯罪。

紅十字會專家黛比（Debbie）則分享了應對緊急情況的建議。她強調個人和家庭需要關注自身安全，並與鄰居互相照應，因為即使急救人員、警察和消防等機構全天候準備應對緊急情況，也難以面面俱到。黛比建議制定緊急情況計劃，應對意外事件。例如，停電和斷水，家庭應當準備足夠的水、急救包、手電筒、備用電池和口哨等基本物品的重要性。此外，她還建議儲備罐頭食物並備有開罐器。黛比鼓勵個人和社區之間的互助合作，她自己積極與社區內的家庭交流，幫助他們應對緊急情況。她希望通過這次講座提高公眾對緊急情況準備的重視，並確保人們能夠安全度過任何突發狀況。

洛杉磯縣消防局代表卡爾霍恩也介紹了消防局的服務範圍，包括全縣消防服務和海洋中的消防船。他指出，消防局接到的大部分電話與醫療有關，但也強調了防火工作的重要性。他提供了一些防火建議，如保持安全間隙和清理可能成為火源的物質。他們還提到了與紅十字會的合作以及煤氣安全的重要性。在地震 期間，他們建議關閉煤氣表並注意其他電源問題。如果在地震期間聞到煤氣味，應立即關閉煤氣表，打開房屋和周圍的通風口，並通知煤氣公司。他還建議在車庫中安裝煙霧探測器。