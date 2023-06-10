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中階收入者購屋 買得起的…選擇很少

國企高管「牽手門」4疑問待查 為什麼紀委辦噤聲？

聖蓋博大華超市整修 10日中午顧客吃閉門羹

記者張宏/洛杉磯即時報導
聖蓋博大華超市10日上午大門緊閉，在超市門口貼著告示。（記者張宏／攝影）
聖蓋博大華超市10日上午大門緊閉，在超市門口貼著告示。（記者張宏／攝影）

聖蓋博（San Gabriel）大華超市10日上午因整修關門半天時間，讓不少週末來買菜購物的民眾吃了閉門羹。具體整修原因，大華沒有公開，但工作人員表示，下午就會開門，其他大華超市分店照常營業。

（影音來源：記者張宏）

聖蓋博大華超市10日上午大門緊閉，在超市門口貼著告示，上面寫著「鑑於99大華超市聖蓋博分店內部作業調整，營業時間暫時更動，如果有不便之處，敬請原諒。」但沒有寫何時恢復營業。從外面望去，裡面燈光明亮，有工作人員作業。

有五六個身穿大華藍色背心的工作人員一字排開站在門口，向絡繹前來的民眾表示，超市現在不營業，預計下午一兩點鐘會開門，民眾可以選擇去其他的大華超市分店。接近中午時間顧客越來越多，有的是全家人來此早茶想順便來超市購物，有的是提著購物袋專程前來買菜。但工作人員表示現在無法營業，但沒有透露無法按時營業的原因，只說是裡面在檢修。

聖蓋博大華超市一直都是聖谷地區最為忙碌的華人超市之一，尤其10日是周六，購物的客人更多。一名華人長者表示，他和家人中午想吃火鍋，所以專門來超市買火鍋食材，結果吃了閉門羹，只好轉道去其他的大華超市。

有五六個身穿大華藍色背心的工作人員一字排開站在門口。（記者張宏攝影）
有五六個身穿大華藍色背心的工作人員一字排開站在門口。（記者張宏攝影）
工作人員告知客人現在無法營業。 （記者張宏／攝影）
工作人員告知客人現在無法營業。 （記者張宏／攝影）

聖蓋博 華人超市

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