我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中階收入者購屋 買得起的…選擇很少

國企高管「牽手門」4疑問待查 為什麼紀委辦噤聲？

涉酒駕強制驗血喪命 七警被控謀殺不認罪

洛杉磯訊
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）

被檢控謀殺一名駕車人的加州公路巡邏局的一名警官及六名警員9日不認罪。2020年3月31日，布班克（Burbank）居民，38歲的Edward Bronstein被懷疑酒駕，在洛杉磯縣艾塔迪那（Altadena）地區的5號公路上被攔下後，但拒絕抽血檢驗酒精含量，被警員們壓制在地抽血，但在過程中該名駕車人不幸死亡。

有視頻顯示，Edward Bronstein當時在高速路巡警局附近的一個車庫內，被壓制時重複喊著「我不能呼吸。」Edward Bronstein家人的律師稱，他的父母和子女將收到加州政府2400萬元的賠償。

洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（ George Gascón）曾表示，Edward Bronstein剛被攔下時拒絕抽血，從一名警員隨身攜帶的攝像頭錄影可以看到，警員當時警告他，如果不配合就會讓他趴在地上，強制抽血。賈斯康說，「錄影中可以看到，Edward Bronstein當時臉朝下，雙手被手銬銬著。當他反覆表示會遵守規定抽血時，這幾名警員已把他壓在地上，膝蓋抵住他的腿和頸部。」

慢慢地Edward Bronstein不再說話，當護士抽第二管血時，他已經無法再反抗，賈斯康表示，「這時候幾名警員依舊壓著他，此時他已逐漸失去生命力，幾名警員就這樣看著他死了。」

高速路巡警局表示，事發後，涉事警員都暫時被停職了。七名警員被控非故意殺人和毆打罪。他們是：加州公路巡警局巡官Michael Little、警員 Dionisio Fiorella、Dustin Osmanson、Darren Parsons、Diego Romero、Justin Silva 和 Marciel Terry，以及當時抽血的護士Arbi Baghalian也被起訴過失殺人罪。

洛杉磯縣法醫處將Edward Bronstein的死因定為「在執法人員約束期間急性甲基苯丙胺中毒」（acute methamphetamine intoxication during restraint by law enforcement）。

目前這八名涉案人員都保釋在外，7月25日將於洛杉磯市中心高等法院過堂。屆時，將對檢方證據進行檢視，看是否起訴證據充足。如果罪名成立，八名警員每位將面臨最高四年八個月監禁，那名護士最高面臨四年監禁。

洛杉磯 加州

上一則

華裔官員協會就職典禮 勤政愛民 克服挑戰

下一則

聖蓋博大華超市整修 10日中午顧客吃閉門羹

延伸閱讀

贓車洛杉磯市區橫衝直撞 警驚險追捕

贓車洛杉磯市區橫衝直撞 警驚險追捕
川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額

川普被控性侵案 律師辯「可能隔衣抓胸非強暴」要求降低賠償金額
新州14人涉嫌拆除35輛失竊汽車零件 被控2至4級罪

新州14人涉嫌拆除35輛失竊汽車零件 被控2至4級罪
佛利蒙母攜2幼子 先謀殺再自殺

佛利蒙母攜2幼子 先謀殺再自殺
謀殺再自殺 佛利蒙母帶兩幼子赴黃泉

謀殺再自殺 佛利蒙母帶兩幼子赴黃泉
謀殺再自殺 北加佛利蒙母親帶7歲、1歲童赴黃泉

謀殺再自殺 北加佛利蒙母親帶7歲、1歲童赴黃泉

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20
南加小台北蒙特利公園市大年夜槍擊案雖然已經過去近5個月，但對周圍經濟的影響仍在繼續。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱多中餐館瀕臨關門 因槍擊或另有隱情？

2023-06-06 22:00

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離
女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開
物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘
謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人