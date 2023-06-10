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華裔官員協會就職典禮 勤政愛民 克服挑戰

記者子為/蒙特利公園市即時報導
蘇麗絲(中)帶領部分美國華裔民選官員協會理事會成員宣誓，恪盡職守，勤政愛民。（記者子為/攝影）
蘇麗絲(中)帶領部分美國華裔民選官員協會理事會成員宣誓，恪盡職守，勤政愛民。（記者子為/攝影）

美國華裔民選官員協會（Chinese-American Elected Officials，簡稱CEO）6月9日舉行新一屆理事會就職典禮和表彰晚宴（Installation & Awards Dinner），眾多南加州的華裔民選官員齊聚一堂，互相交流，恪盡職守，共同打造更美好社區。

CEO2023至2024年理事會（Board of Directors）主席為鑽石吧市（Diamond Bar ）市長周柏華(Andrew Chou)，副主席包括蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）、約巴林達（Yorba Linda）前市長黃瑞雅（Peggy Huang）、鑽石吧（Diamond Bar）代理市長劉珝林(Stan Liu)。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）致詞表示，過去三年對亞裔社群是艱困時期，先是新冠疫情煽起了仇亞情緒和升高了仇恨犯罪，後來是災禍連連，美中關係高度緊張、蒙市大規模槍擊案，乃至佛州立法禁止中國人買地等等。趙美心表示，因為這些挑戰，華人需要反抗，亞裔應更積極參與政治，為自己的社群發聲。例如在舞星舞廳槍案發生後，蒙市政府全力救災有效處理，民間出現了像蔡班達（Brandon Tsay）這樣的英雄，她感到驕傲。

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）主持了CEO新屆理事會宣誓就職儀式，她指出，自己所代表的第一區內有許多亞裔人口比例較大的城市，像蒙市和阿罕布拉市（Alhambra）等。她感謝所有亞太裔領袖們的付出，他們有效地領導了地方政府和配合縣府工作。蘇麗絲表示未來會努力確保縣政府為亞太裔社群創造更好的條件，包括更好的教育和工作機會等。

CEO現任主席周柏華表示，希望在任的民選官員們能維護市民的權利，追求公平公正，不僅是亞裔社群，所有的少數族裔和社群都應團結在一起，

晚宴還頒發了獎項，年度市民（Citizen of the Year）頒發給了奪槍英雄蔡班達，年度社區夥伴（Community Partner of the Year）頒發給了拉丁裔領袖水資源教育項目（Water Education for Latino Leaders, WELL)，年度商業夥伴（Business Partner of the Year）頒發給了西海岸園藝家（West Coast Arborists），終生成就獎頒發給了美軍退役少將蔡馬克（Mark Toy）。

蔡班達在獲獎後表示，自己的成就和社區密不可分，他並非代表個人領獎，而是代表整個亞裔社區。個人的一個舉動都有可能改變別人的一生，他希望每個人都能成為更有責任感的公民。

出席晚宴的其餘嘉賓還包括：聯邦眾議員Grace Napolitano、洛杉磯縣估值官Jeffrey Prang、加州參議員Susan Rubio、加州眾議員方樹強（Mike Fong）、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員羅達倫（Evan Low）等。

奪槍英雄蔡班達當選「年度市民」，他希望每個人都能成為更好的公民。（記者子為/攝影...
奪槍英雄蔡班達當選「年度市民」，他希望每個人都能成為更好的公民。（記者子為/攝影）
趙美心表示，過去三年對亞裔社群是艱困時期，亞裔需要參與政治為社群發聲。（記者子為...
趙美心表示，過去三年對亞裔社群是艱困時期，亞裔需要參與政治為社群發聲。（記者子為/攝影）

社群 加州 亞裔

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去除仇恨犯罪 探索族裔和諧共存途徑

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