去除仇恨犯罪 探索族裔和諧共存途徑

華裔女作家謝漢蘭呼籲各族裔攜手合作，社區團結才是癒合創傷的關鍵。（記者張庭瑜/攝影）

少數族裔媒體中心（EMS）6月9日（周五）舉辦線上座談會，探討社區康復和仇恨犯罪上升的問題。近年來，在亞特蘭大槍殺六名亞裔 婦女的野蠻事件、在布法羅針對非裔美國人的槍擊事件，以及查爾斯頓教堂的槍擊案件等，引起了各界對社區康復和族裔和解的關注。EMS希望通過座談會促進討論和交流，尋求建立和諧共存的途徑，最終實現社區康復及族裔和解。

華裔女作家、亞裔社會活動倡導者暨陳果仁研究院創辦人謝漢蘭（Helen Zia）指出，當前社會正在經歷巨大的變化，但這些變化也帶來了暴力分裂和代際創傷的問題。她特別強調了與新冠病毒相關的仇恨和暴力相關案件。尤其隨著是針對亞裔美國人的仇恨攻擊的增加，讓這些創傷不僅存在於直接受害者中，也對整個社區造成了影響。她舉例提到亞裔美國人所經歷的監禁、不確定性和對家人的擔憂，強調這些代際創傷需要被重視和治療。回顧1982年在底特律發生的反亞裔仇恨案件，華裔青年陳果仁被白人種族分子歐打致死，首次引發了亞裔美國人大規模的民權運動。她也分享了與陳果仁的母親接觸的經歷，以及亞裔美國人社區為追求正義和改變而團結一致的努力。

舊金山大學（University of San Francisco）政治與非裔美國人研究所教授泰勒（James Taylor）呼籲加州 探討賠償的議题，致力於解決與奴隸制度有關的歷史聯繫。泰勒強調賠償不僅是金錢，更重要的是走向和解、癒合創傷。他提到了其他族裔社群過去經歷的不平等遭遇及賠償，例如日本裔美國人在二戰期間被拘留後來獲得賠償，以及加州原住民和華人所經歷的不公正待遇，並呼籲加州將賠償視為解決社會問題的重要途徑。