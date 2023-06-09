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巴沙迪那市遊民今年新增9%

記者王若然／巴沙迪那即時報導
巴沙迪那市遊民數量今年增9%。（巴沙迪那市府）
巴沙迪那市遊民數量今年增9%。（巴沙迪那市府）

巴沙迪那（Pasadena）市府近日公布2023年遊民統計數量，今年有556名遊民，相比去年增加9%，其中最近成為遊民以及老年遊民（62歲以上）增長人數較多。

根據該市官網，遊民統計是在2023年1月24日日落時分至第二天之間的遊民數量，雖然統計的數字並不精確，但卻可以顯示總體遊民數量的多寡。相較於去年的數字，最近成為遊民的人數比例從9%上升至14%，數量上從49人上升至83人；老年人遊民人數比例則從14%增長至18%；此外，老兵以及LGBTQ+遊民數分別從7%上升至11%和10%。

巴沙迪那市遊民的結構顯示了種族資源的分配不等。例如，在該市流落街頭的遊民中，有30%為非裔，而該市的非裔居民僅佔8%；遊民中西裔佔比38%。

在增長的遊民人數中，最近才流落街頭的人口比例上漲尤其突出。該群體中，西裔佔比44%是最大的種族群體。導致他們失去住處的很大一個原因是經濟蕭條，新進遊民群體中，35%是因為失去了工作，24%是因為金錢損失，另有24%是因為疫情導致的原因。

儘管如此，巴沙迪那市一直在為安置遊民而努力。2022年，有310名遊民被安置了住處。被安置的遊民人數在2019年至2022年間增長了48%。

遊民 非裔 疫情

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