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長堤港SUV逆行撞3車 司機喪命6人受傷

洛杉磯訊
長堤港發生一起嚴重逆行撞車事故，一輛雷克薩斯SUV接連撞了3輛車。（視頻截圖）
長堤港發生一起嚴重逆行撞車事故，一輛雷克薩斯SUV接連撞了3輛車。（視頻截圖）

長堤港（Long Beach）發生一起逆行撞車重大事故，一名肇事司機當場死亡，6人受傷。

這起車禍發生在6月8日（周四）晚上7時19分左右，靠近Junipero大道和太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）的交叉口。

長堤港警局（The Long Beach Police Department）表示，共有四輛車涉入。一名男子駕駛一輛雷克薩斯（Lexus）SUV廂型車在Junipero大道的太平洋海岸公路上西行，駛入東行車道後與三輛車相撞。

一段行車記錄儀拍攝到了這起劇烈的撞車事故，這輛SUV與一輛道奇挑戰者（Dodge Challenger）迎頭相撞，隨後失控撞向一輛豐田RAV4（Toyota RAV4），SUV在街道中央翻車，旁邊另一輛吉普指南針（Jeep Compass）的前端也受損。

警方表示，「長堤港消防局（Long Beach Fire Department）試圖對SUV司機採取救生措施，但他在現場被宣告死亡。」其他車輛中的三名男子被送往醫院，沒有生命危險，另有三名受害者在現場接受了醫護。

目前尚不清楚是什麼原因導致SUV司機行駛時轉入逆向車道。太平洋海岸公路從Junipero大道到Cherry大道的車行和西行車道一直關閉到9日周五凌晨。

長堤港發生一起嚴重逆行撞車事故，一輛雷克薩斯SUV接連撞了3輛車。（ABC 7 ...
長堤港發生一起嚴重逆行撞車事故，一輛雷克薩斯SUV接連撞了3輛車。（ABC 7 截圖）

SUV 長堤 RAV4

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