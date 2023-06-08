南加警員執法時涉嫌偷嫌犯口袋的錢 現被檢控

洛縣一名警員涉嫌偷竊嫌犯現鈔被控罪。（警方提供）

洛杉磯縣地檢署8日表示，聖費南度市警局（San Fernando PD）一名警員2022年6月在拘捕一名嫌犯時，將嫌犯隨身現鈔偷走，目前涉事警員被控罪。

涉事警員是37歲的Jeffrey King，被控一項二級搶劫和敲詐勒索罪，以及一項盜竊輕罪。該案發生在2022年6月21日，當涉事警員接到指令，處理一件在聖費南度居民家發生的家暴 案，將家暴嫌犯拘捕。兩天後嫌犯獲釋，但他發現在口袋裡的現鈔不見了，於是控告警員執法時偷竊。

據洛縣 地檢署資訊，被告警員在家暴嫌犯口袋裡掏出手機 和現鈔，但後來只是將手機上交，記錄中並未將現鈔作為證據，或者返還給當事人。官方並未說明到底有多少現鈔。

在聖費南度市警局要求下，洛縣地檢署內部刑事調查局調查該案。該案已經在6日申請搜查令，涉事警員將在晚些時候被傳訊。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）表示：「執法人員宣誓維護法律，而不是違法。保持誠信是執法基本原則。在拘捕犯人時偷竊個人財物顯然違反了誠信。」賈斯康強調：「任何人的權利都不容受到損害，尤其是由那些負責保護他們的人。」