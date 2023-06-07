美國警車內部長這樣 都有這些「黑科技」

K9警車是一類特殊設計的警車，用於運載和支援警察部門的工作犬。（記者趙健/攝影）

對大多數人來說，能夠在不「犯事」的前提下坐進警車，一探內部的奧秘，是頗為難得的體驗。南巴沙迪那市警局的警官Shannon Robledo近日向本報記者展示了巡邏警車內部的構造，希望消除公眾對警車的「恐懼感」。

影音來源：記者趙健

Robledo表示，美國有多種不同種類的警車，使用何種警車取決於各執法機構的需求。美國巡邏警車上最重要的部分，是位於駕駛員座位旁邊的中央操控台，用於控制和操作車輛的各種功能和裝置。

控制面板上設有專門的開關和旋鈕，負責控制警車上的警報器和燈光系統，包括警示燈、閃光燈、前後照明燈等，用於提醒其他車輛和行人注意到警車的存在。此外，操控台上還設有無線電通訊設備的控制開關，用於與其他執法機構、指揮中心和其他警車進行通訊，還可以查詢車輛的牌照、司機駕照 、警告記錄等。

警車上最重要的部分是位於駕駛員座位旁邊的中央操控台，用於控制車輛的各種功能和裝置。（記者趙健/攝影）

此次展示的K9警車是一種特殊設計的警車，用於運載和支援警察 部門的工作犬（K9犬）。 K9犬是受過訓練的警用犬隻，通常用於追蹤、搜索、尋找失蹤人員、毒品搜查、爆炸物品檢測 等警務任務。

K9警車通常在車廂後部設有分隔間，用於將K9犬與駕駛員區隔開來，確保犬隻和駕駛員的安全。這個分隔間通常有金屬籠子或隔板，以防止犬隻在車內移動並碰撞到前座。警車內還配備有專門的空調和通風系統，以確保K9犬在車內舒適和安全，控制台位於駕駛員方向盤旁。

此外，為了方便清潔和維護，K9警車的地板通常使用特殊材質，如耐磨損、防滑和易於清潔的材料。 K9警車內部還配備有儲存犬隻和警用器材的固定櫃子或儲物櫃。這些儲存空間可以容納警用犬的必要裝備，如咬套、拴繩、水碗等。