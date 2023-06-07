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南加暴力襲警奪槍判無罪 受傷女警震驚

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南加暴力襲警奪槍判無罪 受傷女警震驚

記者金維多/聖伯納汀諾即時報導
嫌犯男子阿里揚在警察麥卡錫倒地後搶奪她身上的槍枝。(twitter@estebanana)
嫌犯男子阿里揚在警察麥卡錫倒地後搶奪她身上的槍枝。([email protected])

2019 年的一段手機視頻記錄顯示，南加聖伯納汀諾縣（San Bernardino）勝利谷市（Victorville）一名男子阿里揚（Ari Young），對前聖伯納汀諾縣警察進行暴力襲擊，但如今被控謀殺未遂和持槍襲警的兩項指控均被判無罪。在襲擊中受傷的警察梅根麥卡錫（Meagan McCarthy）說： 「難以置信，我不相信」。

（影音來源：[email protected]/ABC 7 記者金維多後製）

這起事件發生在2019年9月4日，地點是勝利谷市的Cabazon Ct，麥卡錫當時接到一名女子的報警稱發生一起家庭矛盾。麥卡錫到達現場後在街道和當事人阿里揚發生肢體衝突。鄰居在樓上窗戶拍攝的視頻中顯示，阿里揚和麥卡錫在搏鬥，當麥卡錫倒在地上時，阿里揚從麥卡錫手中搶走槍枝。

被襲擊的警察麥卡錫受傷照片。（ABC 7截圖）
被襲擊的警察麥卡錫受傷照片。（ABC 7截圖）

麥卡錫說，「我轉身就跑，然後跑向我能找到的最近的掩護物，那是個灌木叢。我聽到槍聲響起，我知道他在向我開槍。」其他警察隨後到達現場，並發生槍戰。阿里揚身中數槍，被救護車送往當地一家醫院。

阿里揚的辯護律師拉吉馬林（Raj Maline）說，「第一眼看上去確實很糟糕，如果你不仔細看，那肯定覺得我的被告人在向警察開槍。」但馬林在審判期間在出示的視頻，其他證據和目擊者的陳述表明，麥卡錫跑向的灌木叢方向並不是阿里揚開槍的方向。

這名嫌犯患有精神分裂症，他被判過失開槍罪，因為他已經在監獄裡待了足夠長的時間來服刑，所以被釋放了。陪審團對其他三項指控持懷疑態度：毆打一名警察，摘下警察的隨身武器和拒捕。

針對其他三項指控，陪審團無法做出裁決。根據陪審團的指示，如果你想拘留某人，你必須合理懷疑他們從事犯罪活動。馬林辯稱麥卡錫的行為不合法，「你不能因為想做調查就拘留某人。」

麥卡錫堅稱，在整個遭遇過程中，她的行為都是合法的。麥卡錫稱她於 2022 年 3 月從警局獲得醫療退休，部分原因是她遭受襲擊後的創傷後壓力。

聖伯納汀諾縣檢察長辦公室（The San Bernardino County District Attorney's office）表示，訂6月30日就陪審團無法達成一致裁決的三項指控舉行聽證會。

麥卡錫 警察 退休

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