LA家長當街打群架 只因學區要設同志驕傲月

在格蘭岱聯合學區會議場地外，支持和反對LGBTQ+的示威者就學校如何進行性相關教育發生對峙。（Twitter @Olmos）

6月6日，在洛杉磯縣格蘭岱聯合學區 (Glendale Unified School District，簡稱GUSD)的會議場地外，支持和反對非傳統異性戀（LGBTQ +）的示威者，就學校如何進行性相關教育 發生對峙，並產生肢體衝突，至少有三人因衝突行為而被逮捕。

影片素材源自推特用戶Sergio Olmos和KTLA/記者子為後製

格蘭岱警方（Glendale Police Department)經調查指出，在大樓外爆發的集會為非法，混亂的情況打斷了會議，引起爭議的是該會議的一項議題，該議題呼籲將6月定位「驕傲月」（pride month，用於推動性平權），教委會成員在當天晚些時候一致通過該議題。

6月6日早，數百名抗議者聚集在格蘭岱聯合學區辦公樓外，大多為學生家長，部分人高舉彩虹旗，另一部分人高舉美國國旗。其中，抗議學區通過LGBTQ（性少數群體）相關政策的人高呼「別管我們的孩子」。

根據外媒報導，有支持將6月定為「驕傲月」的家長認為，看到這麼多人反對性平權政策，感到十分心碎。一位叫梅根（Megan）的家長向洛杉磯時報表示，格蘭岱學區是一個相對多元的地區，兒子也受到很好的教育，但沒想到會發生這樣的抗議。另一位家長指出，自己的孩子就是性少數群體，成長過程中受到很多歧視，她感謝GUSD能認可和保護性少數群體。

一位反對該議題的家長表示，雖然支持性少數群體平權，但她認為教委會應將精力放在學業和課程上，而不是探討性取向。

格蘭岱警方表示，當天的抗議活動大部分是和平的，但一小部分人有過激行為，其中三人因妨礙執法和非法使用胡椒噴霧等罪名被捕。逮捕後，警方努力緩和現場局勢，但以失敗告終，並宣佈現場為非法集會。在下午6時左右，警方疏散了人群，並召集了更多警員。

格蘭岱警方指出，該抗議活動超出了和平集會的範疇，警方鼓勵社區成員能繼續進行公開、和平的交流。

GUSD發言人6月5日在臉書發文表示，關於學校目前在教些什麼有很多錯誤信息，包括LGBTQ相關的課程、性教育等，讓部分家長產生誤解。

GUSD還指出，過去兩週，教委會的成員走訪了許多家長，以澄清這些虛假錯誤信息。