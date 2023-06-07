洛縣大學宿舍遭歹徒闖入 學生遭性侵

圖為Cal Poly Pomona校區。（學校官網）

洛杉磯縣波莫那加州 州立理工大學（Cal Poly Pomona，又稱加州州立工藝大學）學生宿舍日前遭男子闖入，女生被性侵 。當警方接到報警到達現場時，嫌犯仍在宿舍內。

據報導，性侵案發生在6月4日（周日）晚7時左右，位於學生公寓大學村（University Village ）。該校發言人在聲明中說，歹徒並非校區學生或員工，公寓裡的人也不認識他。案發後，受害者報警求助，校區警察 趕到將嫌犯拘捕。學校警察局長丁赫（Linh Dinh）拒絕透露嫌犯姓名，洛杉磯縣地檢署尚未回應。

據該校警察拘捕記錄，一名嫌犯於周日晚上在大學村公寓被拘捕，罪名涉及強暴、入室盜竊時意圖強暴、性虐、強行口交、非法監禁和入世盜竊。記錄中沒有嫌犯名字。

發言人說，案發當晚並未向校區發出警訊，因為已經拘捕嫌犯，對校區沒有威脅。

該校官員在次日晚8時38分，向大學村居民發送電郵，告知學生們這起案件只是孤立事件，校區警察將增加在大學村周邊巡邏頻次，避免案件再次發生。同時應媒體要求，該校宣布將在6日（周二）對全校區發出通知。

據悉，在4月間，一名校區前警察辛普森（Marcus Simpson）向聯邦法院提起訴訟，指控該校校長柯利（Soraya M. Coley）經常干預校警局對一些關鍵刑事案件調查，目的是保護她的聲譽。這些案件中，就包括2017年的一起案件，作為貪污調查取證部分，校長柯利禁止校警搜查一名涉嫌教授的住所。