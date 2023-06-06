影/洛縣西來寺10元享受美味素齋 經濟實惠

西來寺的素齋和寺廟一樣有名，在南加社區是指標性的存在。（記者張宏／攝影）

通貨膨脹萬物皆漲，但西來寺的素齋依然秉持讓大眾享素菜歡喜的初心，十元就能享受五味平衡蔬果菜飯俱全的美味，且七天不重複菜色還可續攤。該寺依宣法師表示，寺內素菜有菜根香還有信眾發願的善心，所以很多民眾反應吃起來更美味。其實烹飪素菜的成本比葷菜更高，且花費更多功夫，但希望一餐素齋能讓人感受歡喜和健康。

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每天早上9點負責烹飪的三個師傅就開始在廚房準備，他們的食材有從供應商採買，也有信眾的捐贈，捐贈的食材種類和數量不固定，所以如何搭配組合很考驗師傅的功力。這裡的素菜每天都不同，完全根據當天所得的食材，因這些師傅都已在寺裡負責烹飪工作四十多年，很懂得善用食材和控制數量。

依宣師傅出家前完全不會做菜，如今已是烹飪好手。她說，每天要準備200到300人的素菜，並不是一件輕鬆的事情；要滿足法師、義工、學生和大眾的多元需求，光是炒菜用的大鍋，後廚就有好幾口，又寬又深，足足有四呎寬。除了做菜的師傅，還有義工十多人，分別負責廚房各項工作。

西來寺的素齋和該寺一樣有名，在南加 社區是指標性的存在，每逢周末或初一、15都會排長龍。雖然坊間很多素菜餐廳，但是西來寺的素齋別有一番味道。依宣師傅說，寺內的飯菜是大鍋飯，料理的時間和火候讓其特別有菜根香，且裡面凝聚信眾和師傅供養心，吃起來別有滋味。同時星雲大師生前就交代，做素菜要五味平衡，不能太辣也不能太鹹，口感也要軟硬適當，酥脆可口。

因為疫情 ，飯堂關閉數年，一個月多前才重新開放。雖然一餐從七元漲到十元，但是以現在南加餐飲物價相比依然十分實惠。一餐有四五道菜，還有米飯和米線多個主食，配有湯和稀飯，與時令水果。有信眾近日喜歡吃這裡的枇杷，先後來了數次。

依宣師傅表示，素菜烹飪成本遠高於葷菜，每樣成本都比過去上漲兩倍，十元不足以平衡成本，但是一餐素飯目的是讓大家體會到素菜的歡喜和健康。疫情前，西來寺還會在特別法事活動或為貴賓等提供辦桌服務，其烹飪會更為精細，但疫情後要注意的事項很多，增加工作負擔，所以現在辦桌比較少。