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雌雄大盜潛入比佛利山高檔餐廳偷錢包 視頻全錄

洛杉磯訊
一男一女兩名嫌疑人站在顧客後面。（現場監控）
一男一女兩名嫌疑人站在顧客後面。（現場監控）

洛杉磯縣比佛利山（Beverly Hills）一家餐廳日前發生盜竊案件，監控視頻記錄一男一女兩名嫌疑人，在離開餐廳前從顧客身上順手偷走錢包，案件發生時，毫無戒心的被害人沒有絲毫察覺。

影音來源：現場監控／記者邵敏後製

這起盜竊案件發生在6月3日（周六），地點是比佛利山的沃利餐廳（Wally’s），這是一家位於Canon Drive的高檔葡萄酒和奶酪酒吧，監控視頻捕捉到嫌疑人的身影。

錄像顯示，一男一女兩名嫌疑人站在一桌顧客後面，男子似乎正在用手機打電話，這時女子非常輕鬆地將顧客的包從椅背上滑下來，然後放入肩上一個更大的手提包中。得手後，兩人隨意轉身，並和一名員工交流說話，之後堂而皇之走出餐廳。比佛利山警方指出，兩名嫌疑人離開沃利餐廳後，沿著Canon Drive繼續踩點，之後在另一家餐廳以同樣的手法行竊。

這兩起案件發生在母親節另一起搶劫錢包之後，上一起案件在洛縣庫爾富市（Culver City）一家受歡迎的餐廳，同樣被監控的視頻捕捉到。警方認為這些案件都是犯罪團伙協同作案，至少有三名嫌疑人，都是瞄準被害人掛在椅背上的手提包。

比佛利山高檔餐廳的兩名竊賊，現已被確認為Edeson S. Ramirez和Jeeny C. Pineda，監控攝像同時拍下他們的汽車牌照。案發第二天，雌雄大盜在芳塔那（Fontana）被捕，兩人面臨串謀入室盜竊的指控。

據比佛利山警察局警官Moreno稱，至少有一些被盜財產已被追回，但尚不清楚是否已歸還失主，案件仍在進一步調查中。

女子偷走顧客掛在椅背上的包，放入自己的手提包中。（現場監控）
女子偷走顧客掛在椅背上的包，放入自己的手提包中。（現場監控）

比佛利山 母親節 警察

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