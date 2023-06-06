我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就知情」

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

富樂頓訊
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

南加橙縣富樂頓（Fullerton）一名亞裔男性長者，4日中午在自家車庫遭遇打劫，兩名歹徒朝這名長者噴辣椒噴霧，但哪想到這名長者是前海軍隊員，他勇敢反抗，嚇跑了歹徒。

視頻來源：ABC/記者王若然後製

根據ABC的報導，搶案發生在當天下午約12時30分，地點位於W Les Palmas大道上的一處民宅。一名韓裔長者剛和太太從教堂回來，將車停在車庫。這時兩名男子突然靠近他們。

車庫監控以及車後監控記錄下當時發生的一切。兩名男子靠近這名長者，並突然朝他臉上噴辣椒噴霧，推搡他。而這名長者曾在韓國海軍服役，氣勢不輸給兩名歹徒，他激烈反抗，將歹徒嚇跑。

這名長者的兒子表示，當時老夫婦被三名男子跟蹤。其中兩人靠近他的父親說，「有人撞到你的車，車壞了。」他說，可以從車子上的監控記錄儀聽到這段話。兩名劫匪當時用手指了長者特斯拉車子後面的保險槓。

長者的兒子說，「我爸爸當時有點疑惑，因為那兩人靠近得很快，他們朝爸爸噴了辣椒噴霧，幸虧他帶了眼鏡，才得以反抗。他反抗得很激烈，我想那兩名歹徒可能沒想到這位老人會反抗而放鬆了警惕。」

當時在附近有幾名正在割草的人，聽到叫喊聲也很快趕過來幫忙。長者的兒子說，歹徒當時應該沒有注意到周圍有除草工人。他說，「這些人是英雄。我爸爸當時在叫喊，反抗。他們聽到聲音跑過來幫忙，追這些歹徒。歹徒沒有注意到周圍有其他人，他們就嚇跑了。」他說，大中午的發生這種事，這些歹徒什麼都不怕，這令人恐懼震驚。

根據ABC的報導，跟蹤這對夫婦的是一輛深色四門轎車。

同一天下午1時30分，在羅蘭岡地區，一名八旬華裔長者在自家住宅前被兩名歹徒攔截。老人同樣被噴辣椒噴霧，被毆打，搶走銀表。羅蘭岡和富樂頓市距離很近，大概只有15分鐘車程。目前洛縣警方以及富樂頓市警方正在調查兩起案件是否位同一夥人作案。

長者嚇跑了歹徒。（ABC）
長者嚇跑了歹徒。（ABC）
兩名歹徒逐漸靠近。（ABC）
兩名歹徒逐漸靠近。（ABC）

羅蘭岡 韓裔 特斯拉

上一則

洛縣亞市過端午 陸上龍舟嗨翻

下一則

雌雄大盜潛入比佛利山高檔餐廳偷錢包 視頻全錄

延伸閱讀

羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶

羅蘭岡華翁超市購物疑被尾隨 家門前被搶
遭搶華翁曾任台上校 來美50年第一次遇上

遭搶華翁曾任台上校 來美50年第一次遇上
羅蘭岡以他命名 先驅者羅蘭之家成地標

羅蘭岡以他命名 先驅者羅蘭之家成地標
8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打
洛縣羅蘭岡地標：先驅者羅蘭之家

洛縣羅蘭岡地標：先驅者羅蘭之家
鑽石吧華人聯誼會 新舊會長交接

鑽石吧華人聯誼會 新舊會長交接

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
歐洲「性愛錦標賽」將登場 20名參賽者「6周內比拚16個項目」

歐洲「性愛錦標賽」將登場 20名參賽者「6周內比拚16個項目」