7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

南加橙縣富樂頓（Fullerton）一名亞裔男性長者，4日中午在自家車庫遭遇打劫，兩名歹徒朝這名長者噴辣椒噴霧，但哪想到這名長者是前海軍隊員，他勇敢反抗，嚇跑了歹徒。

視頻來源：ABC/記者王若然後製

根據ABC的報導，搶案發生在當天下午約12時30分，地點位於W Les Palmas大道上的一處民宅。一名韓裔 長者剛和太太從教堂回來，將車停在車庫。這時兩名男子突然靠近他們。

車庫監控以及車後監控記錄下當時發生的一切。兩名男子靠近這名長者，並突然朝他臉上噴辣椒噴霧，推搡他。而這名長者曾在韓國海軍服役，氣勢不輸給兩名歹徒，他激烈反抗，將歹徒嚇跑。

這名長者的兒子表示，當時老夫婦被三名男子跟蹤。其中兩人靠近他的父親說，「有人撞到你的車，車壞了。」他說，可以從車子上的監控記錄儀聽到這段話。兩名劫匪當時用手指了長者特斯拉 車子後面的保險槓。

長者的兒子說，「我爸爸當時有點疑惑，因為那兩人靠近得很快，他們朝爸爸噴了辣椒噴霧，幸虧他帶了眼鏡，才得以反抗。他反抗得很激烈，我想那兩名歹徒可能沒想到這位老人會反抗而放鬆了警惕。」

當時在附近有幾名正在割草的人，聽到叫喊聲也很快趕過來幫忙。長者的兒子說，歹徒當時應該沒有注意到周圍有除草工人。他說，「這些人是英雄。我爸爸當時在叫喊，反抗。他們聽到聲音跑過來幫忙，追這些歹徒。歹徒沒有注意到周圍有其他人，他們就嚇跑了。」他說，大中午的發生這種事，這些歹徒什麼都不怕，這令人恐懼震驚。

根據ABC的報導，跟蹤這對夫婦的是一輛深色四門轎車。