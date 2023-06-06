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南加登山者從禿頭山跳河 游回岸邊…再跳溺水喪生

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
圖為事故發生當晚現場救援情景。（聖迪瑪斯警方提供）
圖為事故發生當晚現場救援情景。（聖迪瑪斯警方提供）

南加聖伯納汀諾縣境內的禿頭山（Mt. Baldy）近日發生登山者溺水事故。警方表示，年輕登山者在健行道上落到山下河水中，證實已經死亡。

禿頭山是南加地區最高峰，經常有戶外運動愛好者到此登山健行，曾發生多起墜崖事故。據洛縣警局聖迪瑪斯分局（San Dimas Sheriff's Station）警官菲爾波特表示，6月4日午後約5時40分，兩名登山者沿著巴瑞特-斯圖達德路（Barrett-Stoddard Road）一條健行道行進時，其中一人試著從旁邊山崖跳到山下河中，然後從河流遊回岸邊，當他再次跳入河中後，被水流沖走，河水有15呎深。

事故發生後，同伴趕緊順著河岸尋找，在不遠處岸邊找到被沖回來的受害者，已經不省人事。警方未確定受害者被河水沖走的距離。同伴為受害者施救做人工呼吸，並等待聯邦森林局工作人員支援。受害者30歲左右，最終宣布不治。警方尚未公布死者姓名。

2023年初，來自北好萊塢的75歲華裔登山者莊晉（Jin Chung,音譯）在禿頭山登山時，因惡劣天氣與同伴失聯，最終找到時腿部有傷及身體凍傷，送往醫院救治。

自2022年下半年以來，禿頭山已經有兩名登山者因意外墜落喪命。有兩名登山者失蹤還在尋找中，尚未公布是否尋找到的消息。

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