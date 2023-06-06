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洛縣華人區25萬獨幢房吸引百名買家 近3萬多人看過信息

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
這幢單戶住宅一室一衛，售價25萬元。（Zillow）
這幢單戶住宅一室一衛，售價25萬元。（Zillow）

只需25萬元，就可以在洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）買到一處房產，這幢獨一無二的房子上市以來，收到數百名潛在買家關注，這是整個洛縣目前市場上最便宜的單戶住宅。

洛杉磯房產價格昂貴，一些華人城市的房子更是動輒幾百萬，但阿罕布拉市有一處房產售價僅25萬元。自今年5月上市以來，其低廉的價格、獨特的房屋設計引來無數人關注，Zillow上顯示已有近3萬4000人看過房子信息，1200多人保存。

這幢單戶住宅一室一衛，位於阿市東緬因街(E. Main Street)1340號，地處城市中心地帶。附近有眾多商家，所在學區也不錯，根據相關規定，這幢物業可允許用作住宅或者商業用途。房子建於1949年，它的奇特之處在於，房子就造在一座橋的一側，有個可以俯瞰溝渠的露台，還有一個和房子本身大小差不多的屋頂露台。屋頂露台實際位於街道上面，只有一排金屬柵欄將它與相鄰的街道隔開。

巴沙迪那（Pasadena）Compass房地產公司銷售助理Douglas Lee 表示，這是自己房地產職業生涯中最獨特的一處出售屋，房子擁有很多有趣的地方，它並沒有讓人反感，反而給人一種非常獨特和酷炫的感覺。

Lee指出，這幢房子此前20年幾乎都處於空置狀態，僅用作業主的額外存儲空間。 2005年，業主以7萬2000元左右的價格買下時，心中有一些設想，希望把這裡當作一個男人的洞穴，一個可以放鬆、冥想或做其他事的地方，但業主從沒有真正實現想法。在持有該房產近20年後，這家人聯繫Lee，希望將房子交給下一代購房者，可能有更多時間充分發揮其潛力。 Lee認為如果重新設計的話，房子可以改造成「現代樹屋」，成為一個可以體驗的家。

自從上市以來，這幢房子就被社交媒體Zillow Gone Wild發布，該媒體經常向數千名追隨者分享奇異而有趣的房地產，這更增加很多人對阿市這處房產的興趣。 「我每周六、周日只開放一小時，」Lee表示，即使在一小時內，至少有40到50組人來看房子，他們只是好奇。

這處房產除了本身與眾不同的特性外，還是洛縣目前市場上最便宜的單戶住宅之一，很多首次購房者從各城市趕來一探究竟。房子價格約為25萬元，Lee承認，這樣的房產定價先例很少，附近房產可以多賣幾十萬，但其他房子提供停車位和交通便利等設施，而「樹屋」沒有這些。

從照片來看，房子比較破舊，事實也是如此，需要約3000元費用消除室內黴菌，以及因長時間未使用導致的房屋洩漏。 Lee說，這個家的骨架是好的，儘管造型可能很奇怪，他還在等待專門機構的回覆，以便對房屋結構本身多一些了解。房子建在橋的一側，俯瞰著一條溝渠，但誰擁有房屋之間的空間，以及懸掛在上方的拱門，目前還不是完全清楚。

有一個和房子本身大小差不多的屋頂露台。（Zillow）
有一個和房子本身大小差不多的屋頂露台。（Zillow）
房子多年來處於空置狀態。（Zillow）
房子多年來處於空置狀態。（Zillow）
房子有個陽台，是洛縣目前市場上最便宜的單戶住宅。（Zillow）
房子有個陽台，是洛縣目前市場上最便宜的單戶住宅。（Zillow）
房子位於阿罕布拉市一座橋的一側。（Zillow）
房子位於阿罕布拉市一座橋的一側。（Zillow）

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