南加羚羊谷大火 燒毀1600畝地

洛杉磯縣消防人員撲滅了羚羊谷一場快速蔓延的野火。（KewNews TV）

6月4日晚，洛杉磯 縣消防人員撲滅了羚羊谷（Antelope Valley）一場快速蔓延的野火，這場野火已經燒毀了近1600英畝的土地。

根據洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department，簡稱LAFD）的官方消息和相關新聞報導，第一批消防隊員於6月4日下午1時45 分左右派出，這場火災被稱為丹尼大火（Danny fire），大火中心位於蘭卡斯特（Lancaster）郊外的West Avenue D和North 130th Street交界處附近。

影片素材來源：KewNews TV、KTLA/記者子為後製

由於蘭卡斯特地區風大，時速高達 20 哩的陣風將火勢向北吹，使得遏制火勢變得十分困難。根據國家氣象局對丹尼大火的現場預報，預計6月7日將出現「潮濕趨勢」（moistening trend）。

LAFD在當天下午3時40分發布的一條推文指出，當局已派出一架直升機協助滅火工作，LAFD是向羚羊谷派遣飛機的眾多機構之一。在一個發布和羚羊谷相關影片的臉書帳號裡，能看到羚羊谷火勢的部分實況，可見濃煙在空中翻滾，直升機向火焰上投下阻燃劑。

截至6月4日晚，通過消防員的努力，火災已達到90%的控制率，之後消防人員仍繼續通宵工作。

目前還不清楚是什麼引發火災，也沒有人員傷亡報告，但一個地區的穀倉被大火燒毀。根據 KTLA 的報導，洛杉磯縣警局（Los Angeles Sheriff’s Department）官員估計，作為預防措施，約有20戶居民被疏散，這些居民目前已經能重返家園。

華人 王女士4月初曾在加州 羚羊谷罌粟花保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）觀賞過花海，聽聞羚羊谷大火十分心疼，儘管起火中心距離花海所在地有一定距離，她仍表示希望這片土地能盡快恢復生機。

截至6月4日晚10時，加州公路巡警局（California Highway Patrol）宣布關閉West Avenue D的部分路段，表示需更換燒毀的電線桿，並建議駕駛員使用替代路線。