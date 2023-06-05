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洛城女孩遭流浪女突襲 男子見義勇為反被襲受傷

洛杉磯訊
伊里亞斯在接受採訪時，臉上的傷疤仍然十分驚悚且清晰可見。這些傷痕是他在制服嫌犯的過程中不幸被弄傷的。（abc7截圖）
伊里亞斯在接受採訪時，臉上的傷疤仍然十分驚悚且清晰可見。這些傷痕是他在制服嫌犯的過程中不幸被弄傷的。（abc7截圖）

洛杉磯一名女孩5月26日（週五）在人行道上行走時遭到一名流浪女突襲，在關鍵時刻，一名男子挺身而出，及時出手救助女孩。儘管在救助過程中男子不慎遭流浪女用刀劃傷臉部。但也成功阻止事情進一步惡化。目前，相關襲擊事件的調查仍在進行中，而該名嫌犯也已被警方拘捕。

這起遭襲事件26日上午在南大街（S. Main Street）發生，協救男子伊里亞斯（John Irias ）在事發當時原本在停車，但意外看到一名小女孩路過女嫌犯時遭對方搧耳光。伊里亞斯便決定靠近瞭解情況，但在接近後，嫌犯意識到情況不對，立刻從背包中取出刀具襲擊。過程中，伊里亞斯雖試圖制服嫌犯，但在對方激烈抵抗並揮舞手中的刀具，也導致伊里亞斯的臉部受傷並失血過多，事後送醫逢了六針。幸運的是，當時伊里亞斯身邊有一名接受過急救培訓的朋友卡馬雷納（Victor Camarena），這也讓他能及時接受治療。

卡馬雷納表示，他很慶幸車裡備有約三到四個急救箱，除了剛好派上了用場。他也很開心記得在車內擺放急救箱。

在伊里亞斯和卡馬雷納成功制服嫌犯後，他們立即撥打911報警。在等待警方到來期間，伊里亞斯一直壓制住嫌犯，確保其不能逃脫，直到警察趕到現場。卡馬雷納強調，任何地方都可能發生任何事情，因此要做好準備，這樣就不必為了應對突發情況而擔心。目前，警方仍在調查相關襲擊案的詳情。

女孩在路過時，突然遭到一名流浪女的襲擊，對方用力抓住她並狂搧耳光。（abc7截圖...
女孩在路過時，突然遭到一名流浪女的襲擊，對方用力抓住她並狂搧耳光。（abc7截圖）

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