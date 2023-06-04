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南加紀念六四民主運動 鐵鏈女雕塑落成

記者啟鉻／聖伯納汀諾即時報導
現場與百餘人，自由民主支持者。（記者啟鉻／攝影）
現場與百餘人，自由民主支持者。（記者啟鉻／攝影）

自由雕塑公園紀念六四民主運動34周年，舉辦鐵鏈女雕塑落成儀式，旅居美國的著名中國維權律師陳光誠應邀參加。當地部分民選官員及多位海外中國維權異見人士，包括方正、于大海、趙昕等人參加。自由公園還為義工們頒發義工獎，向六四紀念碑獻花，舉辦篝火晚會。

影音來源：記者啟鉻

6月4日午後4時，當地室外溫度至華氏百度。自由雕塑公園聚集了百餘人，來自各界和海外的自由民主人士，其中也有洋人面孔的支持者。鐵鏈女雕塑的主創和雕塑家陳維明說，鐵鏈女雕塑落成，與紀念六四有關聯。因為六四民主運動以後，對中共權力沒有監督，才發生鐵鍊女事件，而且類似悲劇、苦難愈來愈多，兩者有一個因果聯繫。

他說，當2022年初媒體披露中國徐州發生鐵鍊女事件後，他就開始醞釀創作一座雕塑。經過斷斷續續的工作，到了2023年初才最終完成。

當天活動主要嘉賓包括從美東特意趕來參加活動的陳光誠、達賴喇嘛駐北美代表、部分中國海外異見人士，以及當地部分民選官員。活動以印地安土著儀式為中國婦女祈禱，活動持續到晚上，儀式結束後舉辦向六四紀念碑獻花和篝火晚會。

陳維明表示，自由雕塑公園是民主自由藝術園地。華人藝術在海外活動多侷限在畫廊或藝術中心，自由雕塑公園對於西方人了解中國人理念和追求也是有很大幫助。

中國鐵鍊女也稱豐縣鐵鍊女事件，是2022年初在中外多家媒體披露的一名中國女性被虐待、多次人口販賣案件。事發於中國江蘇省豐縣。一名生育八個孩子的精神異常遭囚禁女子視頻傳播網路，引起社會巨大輿論爭議。也引起海外維權人士關心。在此背景下，雕塑家陳維明以鐵鍊女為原型，在自由雕塑公園創作了鐵鍊女雕塑。

自由雕塑公園舉行鐵鏈女雕塑落成儀式，雕塑旁站著一位模仿鐵鏈女的女士。（記者啟鉻／...
自由雕塑公園舉行鐵鏈女雕塑落成儀式，雕塑旁站著一位模仿鐵鏈女的女士。（記者啟鉻／攝影）

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