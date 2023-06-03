不安全有風險 哈岡二次抗議建永久遊民中心

哈岡3日再次集會抗議永久性遊民中心，規模更大參加者更多元。（記者楊青/攝影）

反對洛杉磯 縣草率在當地建立永久性游民中心，哈仙達岡（Hacienda Heights）3日第二次舉行大規模遊行 抗議。抗議組織者表示，當天的遊行規模比一周前更大、更多元，同時社區聯署簽名已超過2000人並在持續增加中。

當天集會遊行抗議活動在Von's超市廣場舉行，數百華洋民眾高舉「Kids Safety First」、「No Home key Project」、「We need safety community」、「Zero Homeless in Hacienda Hights」、「Only 2 police cars patrol Hacienda Heights Enough？？？」等標語和美國國旗表達意見和訴求，在每次交通綠燈的空隙穿越馬路，並通過高音喇叭重複叫喊「No Home key Project」，不斷獲得過往車輛鳴笛支持。

集會組織者、哈岡華人協會會長方孝偉表示，當天參加集會的主要是本地居民，與一周前不同的是，這次集會人數更多更多元，很多拉丁裔居民加入，表達對縣政府草率建立永久性游民中心的不滿。他特別介紹，當天有一位叫Marina Eric的居民，拿著120多個簽名加入華人遊行隊伍，很多拉丁裔居民原來並沒有注意到遊民 中心對社區的影響，現在越來越多的人關注，大家告訴大家，全體為社區的安全和公平而戰。

方孝偉表示，哈岡大多數居民4月24日獲悉洛杉磯縣政府要在當地建設永久性游民中心，到5月4日有超過1000居民參加公聽會表達強烈反對，到現在已舉辦兩次大遊行，參加者越來越多，主流媒體也開始關注。

拿著高音喇叭一路呼喊遊行的哈岡華人協會前會長張文鎮表示，從5月4日以來，他每次都參加抗議活動，要為自己社區的安全發聲。他並非反對建設遊民中心，但現在洛縣選擇的地點，一是離學校太近，二是離高速公路出口和入口也很近，無論對於學生的安全，或遊民自身的安全，以及社區交通安全都不適合。

張文鎮說，他在哈岡居住了33年，當初就是因為小城安靜安全才搬來，但現在這些都面臨嚴峻挑戰。他有鄰居和朋友出國旅行時，住家被遊民非法入住，家無寧日。

方孝偉表示，但目前為止，哈岡的連署簽名已超過2000多人，現在哈岡希望發動東區其他城市加入進來，對Home key Project負面影響社區討個說法。目前縣政府表示，設立遊民庇護中心是州長的行政命令，但這個行政命令把所有的商業開發必要的環境評估、交通評估全部取消了。他披露，報告顯示，洛縣計劃在屬地共建立94個類似哈岡的永久性遊民中心，可以說每一個華人聚集的城市都會面臨同樣的困擾。2028年洛杉磯奧運會，洛杉磯市有意在四年中將數萬遊民分散到各地，幾乎每個城市都會分攤到500個遊民，所以社區必須團結起來，保護家人的安全。