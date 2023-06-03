驕傲月聖谷多場活動 盼社區接納包容

6月驕傲月，聖谷多個華人城市將連續有慶祝活動。（Gettyimages）

時值慶祝LGBTQ 群體的「驕傲月」（Pride Month），聖蓋博谷多個城市將舉行一些列活動慶祝。包括阿罕布拉、蒙特利公園市 、巴沙迪那等華人聚集的城市，從6月1日至30日，都將陸續舉辦慶祝活動。

LGBTQ群體代表男女同志(Gay, Lesbian)、雙性戀(Bisexual)、跨性別者(Transgender)和酷兒(Queer)，每年6月是慶祝LGBTQ群體的驕傲月。為了推動聖蓋博谷地區對該群體的認識，體現聖谷地區的包容，非營利組織「聖谷LGBTQ+中心」與「聖谷驕傲圓桌會」（San Gabriel Valley Pride Roundtable）將在1日起陸續與多個城市聯合舉辦「聖谷驕傲巡迴活動」，1日在艾爾蒙地市的農夫農場舉辦了驕傲夜活動。

後續活動包括6月3日上午8時30分至中午12時，於蒙特利公園市和阿罕布拉市舉辦第三屆年度驕傲遊行 及節日慶典。遊行在8時30分於阿罕布拉市Mark Keppel高中開始集合，9時15分開始遊行。節日慶典則在上午10時開始至中午12時，於蒙市巴恩斯公園（Barnes Park）進行，慶典上將有小禮物贈送，有節目表演等娛樂項目。

6月4日，拉朋地（La Puente）與工業市（City of Industry）聯合舉辦餐會，地點是在拉朋地社區中心，時間為上午11時至下午3時。現場有各種美食，樂隊表演，LGBTQ資源介紹，工藝品展出等，主要提倡認識和接受真實的自我。

艾塔迪那（Altadena）市將在10日舉辦多場驕傲月活動，包括第二屆LGBTQ+健走活動，免費餐會等。其中開幕式將在當天上午10時於艾塔迪那圖書館進行。

6月15日，「聖谷LGBTQ+中心」將舉辦驕傲夜墨西哥賓果遊戲之夜活動。時間為晚上7時至9時，地點在其總部地址：Mountain View Park, 12127 Elliott Ave, El Monte。

巴沙迪那市（Pasadena）將在24日舉辦第二屆「愛，聲響與驕傲」節，時間為晚上6時至9時，地點在巴沙迪那市府。

鮑爾溫公園市（Baldwin Park）將在29日舉辦驕傲集會，屆時將有樂隊表演，LGBTQ群體資源介紹等，時間為下午5時30分至晚上9時，地點位於Morgan Park：4100 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park.