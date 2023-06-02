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「青春以我之名」美國啟動海選 用音樂尋根中華文化

記者張宏/洛杉磯即時報導
中國青少年文化音樂創演秀「青春以我之名」在美國啟動海選，主辦方Tiffany Chang（左六）帶領協辦方宣布啟動。（記者張宏／攝影）
中國青少年文化音樂創演秀「青春以我之名」在美國啟動海選，主辦方Tiffany Chang（左六）帶領協辦方宣布啟動。（記者張宏／攝影）

中美民間文化交流回溫，中國青少年文化音樂創演秀「青春以我之名」在美國啟動海選，主辦方代表Tiffany Chang5月26日在記者會上表示，選秀完成後將帶著15名優勝選手8月直接去中國參加節目錄製。

Tiffany Chang表示，「青春以我之名」作為一檔關於音樂與傳承的故事，用音樂開啟的一段中華文化尋根之旅的真人秀欄目。播出兩年來受到了很多關注與支持，有著很大的影響力。這次活動是一檔全美「唯一」選拔直接入節目組，不需要到中國再進行比賽的星夢舞台。屆時在美國選出的15名選手將去中國參加十期節目、五天四夜的錄製，有機會和明星同台演出，屆時節目也會在中國省級衛視和網絡雙平台播出。

她表示，這次活動還獲得洛杉磯協辦方提供的免費培訓課程，包括金鈴舞蹈學校、美國少林寺文化中心、菲天琴韻藝術中心、Nathan Chan 吉他個人工作室、雅利舞蹈學校、Hank Lin Drums等。在這檔節目中全美將選拔15名年齡6歲到18歲的青少年，共同挖掘所在城市、民族、文化、傳統藝術等，與現代音樂、舞蹈、樂器、文化武術等各種才藝形式融合。

不久將開展相關初賽和決賽，8月直接進入節目組。通過舞台進行才藝展示，由音樂、舞蹈、傳統文化鑒賞人等明星級專業老師通過聲台行表進行分班組隊，進入真人秀訓練，最終完成一場多種藝術文化融合的畢業大秀，歡迎有喜歡和熱愛中國傳統文化的青少年踴躍報名。

「青春以我之名」美國選拔主辦方Tiffany Chang（右）從聖蓋博副市長吳程...
「青春以我之名」美國選拔主辦方Tiffany Chang（右）從聖蓋博副市長吳程遠手中接過感謝狀。（記者張宏／攝影）

洛杉磯

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