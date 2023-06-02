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全美首批！洛縣北好萊塢脫衣舞女郎加入工會

記者趙健／洛杉磯市即時報導
杉磯縣北好萊塢市Star Garden脫衣舞俱樂部的舞者們獲得工會認可，成為全國首批加入工會的脫衣舞女郎。（圖片取材自Google地圖）
杉磯縣北好萊塢市Star Garden脫衣舞俱樂部的舞者們獲得工會認可，成為全國首批加入工會的脫衣舞女郎。（圖片取材自Google地圖）

美國演員權益協會（Actors' Equity Association，簡稱AEA）於5月18日發佈公告，宣佈洛杉磯縣北好萊塢市Star Garden脫衣舞俱樂部的舞者們獲得工會認可，成為全國首批加入工會的脫衣舞女郎。

俱樂部僱主代表律師現已撤回了所有反對申訴，承認舞者們加入工會，並將在30日內與AEA會談，協商第一份勞工合約。該俱樂部也將恢復營業，重新聘用去年被解僱的舞者。代表舞者的律師和工會代表正在合作準備協商新的勞工合約。

AEA的新聞稿指出，舞者們組建工會的運動始於2022年3月，舞者因提出對Star Garden脫衣舞俱樂部安保的擔憂而被非法解僱——俱樂部的安保人員未能保護舞者免受顧客的威脅和虐待行為。在脫衣舞者權益倡議組織「Strippers United」的幫助下，Star Garden的舞者們開始在俱樂部外示威，抗議不安全的工作環境。

去年8月這些舞者們宣布加入工會，全國工會隨即代表舞者向國家勞資關係委員會（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）提出選舉申請。選舉原定於去年11月進行計票，但因俱樂部雇主的異議和申訴被暫停。俱樂部僱主曾試圖利用破產法院來規避工會選舉。

NLRB原定本周就僱主的異議進行聽證會，由於控訴的撤銷，這場聽證會已被取消。僱主也將通過法律程序解除破產，並在破產解除後的30至60天內重新開放俱樂部。

AEA主席Kate Shindle在新聞稿中表示，脫衣舞女郎是現場表演藝術家。儘管她們的工作有獨特的一面，但本質上她們是表演藝術家，與其他以跳舞為生的工會成員有很多共同之處，她們有權加入工會。 Star Garden和其他脫衣舞俱樂部的舞者們通常面臨健康、安全以及薪資等問題。像其他職業的工人一樣，她們希望有醫療保險和其他福利。而且，她們比大多數人更需要免受性騷擾的保護。

AEA成立於1913年，是美國成立時間最久和規模最大的演員工會之一，代表並保護舞台演員、歌手和舞者的權益，致力於確保工會成員在工作場所中獲得公平待遇、安全的工作環境和合理的薪資福利。

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