關注「致命100天」 青少年車禍急增期
南加州汽車俱樂部（AAA）與移動遠程信息處理公司Cambridge Mobile Telematics（CMT）聯合發佈警告，提醒家長和青少年關注國殤日和勞工節之間「致命100天」，這期間青少年駕駛員的車禍事故急劇增加。
根據現有的最新數據，2012年到2021年間，全美範圍內有7316人在與青少年駕駛員相關的夏季車禍中喪生，這幾乎是全年車禍死亡人數的一半。僅在2021年，就有900人死於這類車禍，較上年的851人增加了6％，比2019年青少年車禍數字增加25％。在加州，2021年有205人死於與15至18歲駕駛員相關的車禍中。
在與青少年駕駛員相關的致命車禍中，最常見的三個原因是超速、分心和不繫安全帶。根據AAA的研究，16至17歲的新駕駛員在致命車禍中的風險是成年人的三倍。其中30％由超速導致。在2020年到2022年間的「致命100天」裡，青少年超速行駛的時間比前後30天內的時間增加了5％。
此外，分心駕駛也是導致青少年駕駛員事故不斷增加的危險因素。 CMT在報告中指出，自2020年起，美國道路上的分心駕駛行為增加了23％。據估計，2022年間，分心駕駛的增加導致了額外的42萬起車禍、1000起死亡事故和100億美元的經濟損失。CMT的研究還發現，在「致命100天」期間，手機屏幕互動（包括發短信、發郵件、社交媒體和應用程序使用等）增加了5％。
AAA指出，夏季對青少年來說是一個尤其危險的時期，因為他們通常有更多的自由，時常與其他年輕人一起駕駛，而且他們可能還未充分意識到駕駛時存在的潛在風險。父母和監護人需在保護青少年駕駛員的安全方面發揮重要的作用，確保青少年遵守州立駕駛執照規定，並在自己駕車時示範良好的習慣。
為了在今年夏天讓道路更安全，AAA建議父母和監護人：1. 經常提醒青少年避免在駕駛時進行危險行為，例如超速、酒後駕駛和分心駕駛；2. 以身作則，成為青少年的榜樣，因為年輕人會觀察成年人的行為；3. 確立一份與青少年子女之間的駕駛協議，制定駕駛規則；4. 確保青少年遵守加州的「駕駛執照法規定」（California’s Graduated Driver Licensing），包括： 至少六個月的學習許可期，並由父母或監護人證明，青少年駕駛者已完成至少50個小時的「監督駕駛練習」，包括10小時的夜間駕駛；5. 在臨時駕照期間，青少年駕駛者在晚上11時至早晨5時之間有一年的駕駛宵禁，同時禁止20歲以下的乘客搭乘，除非有25歲或以上的持證成年人陪同。
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