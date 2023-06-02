加州財務長馬世雲宣布競選加州副州長

加州財政部長馬世雲（前排右六）宣布競選副州長，力爭成為該州首位亞裔副州長、第二位女性副州長。（競選辦公室提供）

第34任加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）日前正式宣布競選2026年的加州副州長。若成功當選，她將成為加州歷史上首位由選舉產生的亞裔 副州長，也是第二位當選的女性副州長。

馬世雲表示，憑藉超過二十年的公職經驗，她有獨特的資質成為加州第二高級選舉官員，屆時她將繼續改善加州的住房供應、環境、教育 系統和經濟的問題。同時她說，在實現雄心勃勃的氣候變化和能源目標、消除不公平現象、吸引更高質量的工作機會、擴大醫療、 住房和教育的機會方面，加州需要經過驗證的領導力。

馬世雲是一名民主黨黨員和註冊會計師(CPA)，如果當選，她還將成為該州歷史上首位當選的有註冊會計師背景的副州長。她說：「我致力於確保加州保持經濟領導地位和強大的實力、投資於小型企業、家庭企業作為我們成功基石的加州人民。」

馬世雲現年57歲，自2019年以來擔任加州第34任財務長，是該職位上首位有色人種女性和首位女性註冊會計。馬世雲曾於 2015年至2019年擔任加州稅務平衡委員會成員，2006 年至 2012 年擔任加州議會成員。在擔任臨時議長之前，她曾擔任加州議會多數黨副主席，並在州預算危機期間建立了聯盟，通過了保護公共教育和環境、擴大醫療保健機會的開創性立法。