無助母親抱快窒息幼兒求援 路人保全火速解救
洛杉磯縣比佛利山（Beverly Hills）一名保全5月26日在76加油站，從一名無助的母親手中救下一名因被噎住而快要窒息的幼兒，該樂於助人的行為被監控錄下，並在網路傳播，獲得不少網友誇讚。
5月26日中午11時左右，在比佛利山的聖塔摩尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和克瑞森街（Crescent Drive）交界處附近的76 加油站，一名母親開車進入站內，並將年幼的孩子抱在懷裡，急切地希望找人來救助快窒息的小孩，該過程被加油站的監控錄像記錄下來。隨後，一些路人主動圍上來幫忙，一位保全主動將孩子接過，無助的母親癱倒在地上。
影片素材源自76加油站、KTLA/記者子為後製
76加油站的工作人員佩拉薩 (Jose Peraza) 表示，他在現場幫助和安慰這位母親時注意到小孩已經臉色發青，似乎快要窒息，不知如何是好的母親也因此傷痛欲絕。還好，在危急關頭，有幾位保全上前試圖救下小孩，並不斷安慰蹲坐在地的母親。
這些保全是私人安保公司 Covered Six的雇員，該公司是比佛利山市政府簽約的公司。佩拉薩的同事，另一位在76加油站的員工告訴保全要拍打孩子的背部，保全也立即照做。監控顯示，一位保全橫抱著孩子，在另一位保全的幫助下，不斷拍打孩子的後背。片刻之後，小男孩又開始呼吸了。
隨後，醫護人員也趕到現場，從母親把車開進加油站到醫護人員到場，這緊張的折磨只持續了幾分鐘。
佩拉薩讚揚了保全助人為樂的精神，他說「那畢竟是生命，你得幫忙」。該監控視頻被發布到網上後，不少網友稱讚保全的熱心和義舉，也有網友建議所有家長去上急救的課程，以防類似情況發生時不知如何是好。
該安保公司目前尚未針對該事件有任何回覆。
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