無助母親抱快窒息幼兒求援 路人保全火速解救

在比佛利山一個76加油站，一名保全從一名無助的母親手中救下一名因被噎住而快要窒息的幼兒。（76加油站監控）

洛杉磯 縣比佛利山 （Beverly Hills）一名保全5月26日在76加油站 ，從一名無助的母親手中救下一名因被噎住而快要窒息的幼兒，該樂於助人的行為被監控錄下，並在網路傳播，獲得不少網友誇讚。

5月26日中午11時左右，在比佛利山的聖塔摩尼卡大道（Santa Monica Boulevard）和克瑞森街（Crescent Drive）交界處附近的76 加油站，一名母親開車進入站內，並將年幼的孩子抱在懷裡，急切地希望找人來救助快窒息的小孩，該過程被加油站的監控錄像記錄下來。隨後，一些路人主動圍上來幫忙，一位保全主動將孩子接過，無助的母親癱倒在地上。

影片素材源自76加油站、KTLA/記者子為後製

76加油站的工作人員佩拉薩 (Jose Peraza) 表示，他在現場幫助和安慰這位母親時注意到小孩已經臉色發青，似乎快要窒息，不知如何是好的母親也因此傷痛欲絕。還好，在危急關頭，有幾位保全上前試圖救下小孩，並不斷安慰蹲坐在地的母親。

這些保全是私人安保公司 Covered Six的雇員，該公司是比佛利山市政府簽約的公司。佩拉薩的同事，另一位在76加油站的員工告訴保全要拍打孩子的背部，保全也立即照做。監控顯示，一位保全橫抱著孩子，在另一位保全的幫助下，不斷拍打孩子的後背。片刻之後，小男孩又開始呼吸了。

隨後，醫護人員也趕到現場，從母親把車開進加油站到醫護人員到場，這緊張的折磨只持續了幾分鐘。

佩拉薩讚揚了保全助人為樂的精神，他說「那畢竟是生命，你得幫忙」。該監控視頻被發布到網上後，不少網友稱讚保全的熱心和義舉，也有網友建議所有家長去上急救的課程，以防類似情況發生時不知如何是好。

該安保公司目前尚未針對該事件有任何回覆。